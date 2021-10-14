本报记者 赵晓霞

近期，多名中国公民在英国剑桥、谢菲尔德等地遇袭，受害人大多为在英留学人员。中国驻英国使馆提醒在英中国公民近期加强安全防范。事件发生后，留学安全再度成为关注焦点。

如何应对种族歧视和仇恨犯罪？

剑桥中国学生学者联谊会9月21日在微信公众号上发布消息称：“随着新冠肺炎疫情迈向常态化，疫情所引起的种族歧视和仇恨犯罪行为再一次对华人社区成员的安全构成了潜在的威胁。近期我们连续收到几起发生在剑桥地区的针对剑桥华人群体的仇恨犯罪的报告，剑桥学联积极行动，及时了解相关情况并与相关人员取得联系。”同时，剑桥学联刊登了剑桥郡警局预防仇恨犯罪小组负责人在2020年主动致信剑桥学联的邮件全文，为中国学生学者以及海外华人提供指导和建议。

中国驻英国大使馆于9月11日在其官网上发布了“安全提示——英国开学季热点犯罪防范提醒”，综合了近年来英国开学季常见热点犯罪类型及近期英国高发案件情况，提醒留学生们注意几类犯罪类型，并提高自我防范和应对能力，其中就提到注意“仇恨犯罪”。根据该提醒，仇恨犯罪指的是犯罪嫌疑人因受害者的残障、种族、宗教、性取向或变性者身份而表现出的敌意及行为。犯罪形式包括口头辱骂、恐吓、威胁、骚扰、殴打、霸凌及财产损失。

中国驻英国大使馆在发布中称，英国警方非常重视仇恨犯罪，并优先处置涉仇恨犯罪报警。涉仇恨犯罪报案通常均会记录在案并得到调查。如遭遇类似紧急危险，请按以下途径应对：立即紧急避险，向周围人群求助，逃离至人多或安全场所；拨打999和101，第一时间寻求当地警方帮助，同时向所在学校相关部门报告和求助；如遭遇人身重大危险或伤害，请拨打中国驻英使馆24小时领事保护与协助电话或与驻英使馆教育处联系。

时分安全创始人、国际安全教育专家王学军在接受采访时表示，如果不幸遭遇种族歧视或仇恨犯罪，在环境安全的情况下可以录像、录音取证，之后举报给相关部门；在不确定是否安全的情况下，首要的应对方式是避险，切勿逗留、反击；如果产生威胁生命及财产安全的行为，采取的措施是远离，并选择适当的时机报警。

如何保障开学季留学安全？

最近正值开学季，在世界各地的中国学联也先后发布新生如何保证留学安全的提醒，并举办了相关讲座。

俄罗斯莫斯科大学中国学联编制了《莫斯科大学中国留学生新生手册2021版》，公布了当地各类紧急联系方式以及中国领事保护与协助电话，并提醒大家增强安全意识。

莫斯科大学中国学联向即将前往海外留学或已在海外留学的各位中国学子建议：在前往海外前应及时了解留学目的国签证和居留政策，及时按照要求办理居留手续和签证延期；当前海外中国学子主要留学目的国疫情形势大多严峻，建议中国学子谨慎面对海外疫情，切不可掉以轻心、麻痹大意，严格做好个人防护，不组织、不参加聚集性活动，以防止交叉、聚集性感染；遇到困难及时联系中国驻外使领馆、高校学联等；熟记所在地急救、消防和报警电话，同时定期与家人、朋友通过网络、电话等方式联系，及时报平安；在前往留学目的国前还应了解该国就医方法及常用药物。如前往俄罗斯留学，俄高校一般会要求学生办理医疗保险，一旦生病，可以根据医疗保险的服务范围及自身病情合理选择公立或私立医院就医。

日本早稻田大学学友会在新生欢迎会期间，举办了人身安全防护讲座，并针对具体的案例进行讲解。比如，就如何做好个人信息保护，学友会建议要涂抹掉快递单上的地址信息及身份信息，不拍摄银行卡卡号及校验码，不在公共场合显露身份证件号码，阻止手机软件定位或设置仅打开APP时使用，拍摄照片时防止透露过多地点信息等。在如何防跟踪方面，学友会建议可利用手机黑屏时的反光/镜子等观察是否有人尾随，发现被跟踪时先不回家，可到附近餐馆/咖啡店等人流密集地区寻求店员帮助或等待尾随者离开，夜晚尽量走大路，选择人流密集的街道，尽量结伴出行。

如何增强留学安全意识？

正如在《莫斯科大学中国留学生新生手册2021版》中强调的：“在国外留学过程中，需要放在首位的一定是安全、安全！”

“我发现有些中国留学生在留学安全成为焦点话题时，会紧张一阵子，但时间一长，就容易松懈下来，还是要时时将留学安全放在心上。”在澳大利亚留学的王梦（化名）说，“尤其对急于融入新的文化、建立新的社交圈的新生来说，要时刻保持警惕，对一些要参加的活动事先做好了解，比如举办方的背景、参与者的情况等。”

相关专家表示，近年来，以中国驻外使领馆、国内公检法部门及DHL快递公司等名义实施的电信诈骗从未间断，中国驻外使领馆多次发布提醒加强防范，但中国留学生遭遇电信诈骗并蒙受损失的案例还是时有发生，这也从侧面印证了中国留学生的安全意识还需加强。

“不要轻信任何涉及个人财务的信息、要求转账或汇款的电话、短信及邮件等。如接到疑似诈骗电话，建议不予理会或拉黑。如不幸被骗，要立即向当地警方及国内公安机关报警。”王梦说。

王学军提醒，新生的心理健康是实现平安留学的重要一环，需给予足够重视。“对中国学子而言，刚到异国他乡，不仅要面对前所未有的学业压力，还要承受环境变化和文化冲击，克服语言、社交等诸多困难，也许还有个别同学会遭遇歧视。以上这一切，都有可能造成心理压力，如果这些压力不能及时释放，最终可能会导致心理问题，建议学子们在出国前做好心理准备，万一有了心理压力，要积极认知，必要时可寻求心理咨询师或心理医生的帮助。”王学军说。

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