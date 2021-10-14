薛 梓

英国高等教育统计局（HESA）最新数据显示，2019/20学年，中国内地赴英就读人数为148530人，同比增长15%，在国际学生中占比25%，排名第一。另据英国大学招生服务中心（UCAS）《2021年英国本科申请数据》显示，中国内地学生的申请量达到28490个，比2020年同期（24430个）增加4060个，增长了16.6%，占非欧盟申请量的27.9%。

就此，相关专家表示，英国因为学制短、毕业生工作签证等优势，一直以来都是中国学生青睐的留学目的国之一，由上述数据也可见一斑。但在疫情之下，留学英国也呈现出了新的特点。

英国大学全面恢复线下授课

据启德教育相关专家介绍，2021年9月秋季开学，英国大学已全面恢复线下授课。对于已经收到英国大学今年秋季录取的中国内地学生来说，面对开学主要有以下几种选择：大部分英国高校鼓励学生回到校园上课，部分院校第一学期仍开设线上课程或者将最晚到校日期推迟到10月底；部分课程如医学类、实验室教学类，学生须按时返校参与线下课程，务必关注学校的通知；如果学生希望延期到2022年入学，需结合所在院校情况进行申请。也有部分大学今年暂不支持延期入学；对于已经延期过一次的学生，大部分英国院校不支持再次延期。

英国文化教育协会教育市场官员武新平表示，在英国就读的国际留学生可以免费注射疫苗，冬季还会考虑加打加强针，以延长防疫效果。英国大学响应防疫号召，增加校园的消毒次数，设立核酸检测点，增设疫苗移动接种车，成立24小时心理咨询热线，有的学校还提供疫情费用补贴、改造隔离宿舍等。

毕业生工作签证政策两面看

今年7月1日，英国毕业生工作签证（Graduate Route）正式开放申请，中国留学生毕业后可以选择继续留在英国学习或工作2年（本科和研究生毕业生）/3年（博士毕业生），该政策也成为已赴英留学以及拟赴英留学的中国学子关注的热门话题。

根据日前启德教育发布的《2021英国留学报告》， 57.14%的留英中国学子希望毕业后回国就业，23.65%的学子希望在英申请毕业生工作签证，以获取在海外的工作经验。

资深英国求职规划导师宋振起就毕业生工作签证提供了具体建议：“对留英中国留学生来说，毕业生工作签证开放申请既是重要利好消息也是隐形的压力，今后来自各国的留英国际学生都将享受到工作签证政策，变相加剧了中国学生毕业后的就业竞争，建议中国学子把这一签证政策看作进入国际职场的机遇和动力。其实，想要真正进入国际职场，仍然需要提前做好自我定位以及职业规划，深入了解未来即将进入的行业信息，在读书期间提升自己的就业力、行业技能，以提升整体就业竞争力。”

超三成留英中国学生考虑申请第二硕士

“我读的是商科硕士，准备毕业后申请社会学硕士，因为在攻读商科硕士学位过程中，大部分课程是网课，跨文化感受、课堂互动等体验都比较缺失，想再读一年，弥补这个遗憾。”留英学子李雯的感受在《2021英国留学报告》中得到了印证。

该报告数据显示，受新冠肺炎疫情影响，许多学生不得不在国内上网课，34.2%的留英学生表示读完第一硕士后会考虑申请第二硕士；57.14%的学生希望通过双硕士学历增加就业竞争力。

相关专家表示，这是疫情之下出现的新现象，从经济成本来看，两年的留学费用不低。但从长远来看，留学的价值扩大了。具体到个人，还需根据经济条件、专业收获等作出具体的判断。

(责编：郝孟佳、代晓灵)