人民网北京10月14日电 （记者孙竞、郝孟佳、温璐）今天，国家公务员局网站发布中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告。本次招考共有75个部门、23个直属机构参加，计划招录3.12万人。其中，将安排2.1万个计划专门招录应届毕业生，服务和促进高校毕业生就业工作。

公告要求，报考者年龄要在18周岁以上、35周岁以下（1985年10月至2003年10月期间出生），对于2022年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1980年10月以后出生）。

中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。

据了解，本次招考录用计划和录用政策继续向重点人群、重点地区倾斜。安排2.1万个计划专门招录应届毕业生，服务和促进高校毕业生就业工作。坚持基层导向，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县（区）级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，设置2800余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

公告称，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。基层工作经历，是指在县（市、区、旗）、乡（镇、街道）党政机关，村（社区）党组织或者村（居）委会，以及各类企业、事业单位工作过（参照公务员法管理的事业单位不在此列）。在军队团和相当团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历，离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地（该基地为基层单位）参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历，可视为基层工作经历。报考中央机关的，曾在市（地、州、盟）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。直辖市区（县）机关工作经历视同为基层工作经历。基层工作经历计算截止时间为2021年10月。

现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

公告显示，本次考试主要采取网上报名方式。报考者可于2021年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站进行报名并提交报考申请，每次只能选报1个职位。

报考者可于2021年10月15日至10月26日期间登录考录专题网站查询资格审查结果。通过资格审查的，不能再报考其他职位。

2021年10月15日8:00至10月24日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。

2021年10月24日18:00以后，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

通过资格审查的报考者，可于2021年10月28日8:00后登录考录专题网站查询报名序号，报名确认和下载打印准考证时需提供该序号。

此外，通过资格审查的报考者，可于2021年11月1日0:00至11月7日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费。逾期未完成网上报名确认并缴费的，视为自动放弃报考资格。

最低生活保障家庭人员可以直接与当地考试机构联系办理报名确认和减免费用手续。

报名确认成功的报考者，于2021年11月22日0:00至11月28日12:00期间登录考录专题网站打印准考证。

(责编：温璐、秦华)