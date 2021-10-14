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请党放心，强国有我——各地开展纪念少先队建队72周年活动

2021年10月14日09:03 | 来源：新华网
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原标题：请党放心，强国有我——各地开展纪念少先队建队72周年活动

　　新华社北京10月13日电题：请党放心，强国有我——各地开展纪念少先队建队72周年活动

　　10月13日是中国少年先锋队建队72周年纪念日。连日来，各地少先队组织集中开展“请党放心，强国有我”主题队日活动。

　　近期，一批少先队校外实践教育基地在各地挂牌开放，少先队员纷纷走进基地，学习历史、感悟精神。

　　在北京东城区少先队社区成长营地，队员们学习少年武术，体验陆地冰壶和冰蹴球运动，还通过手抄报、故事分享会等展示寻访党的足迹、“打卡”红色地标的成果。

　　港珠澳大桥珠海公路口岸新设立为少先队校外实践教育基地。100多名少先队员聆听港珠澳大桥建设历程，探访古今中外桥文化，学习感悟建设者的大国工匠精神。

　　在上海、四川、河南等地，由爱国主义教育基地、革命旧址、公共文化场馆等构成的少先队校外实践教育基地，组成了红领巾寻访地图，队员们开展红色讲解等活动，在沉浸式体验中接受生动的党史教育。

　　广大少先队员与先进党员面对面，在榜样故事的感召下，树立从小学先锋、长大做先锋的理想志向。

　　在广西，解放军老战士参加新队员入队仪式，勉励孩子们继承革命先辈的光荣传统，用实际行动把红色基因一代代传下去。

　　少先队员们来到云南丽江华坪女子高中寻访张桂梅校长，为她献上鲜艳的红领巾，致以少先队员崇高的敬礼。

　　在天津，前中国女排队员用亲身经历为少先队员讲述女排精神，激励队员们不断战胜自我、超越自我，用坚强的意志品质成就逐梦人生。

　　各地少先队员在有意义、有意思的活动中受到启迪，激发梦想。

　　鼓号激昂，步伐铿锵。山东少先队员组织鼓号队展演，展示新时代红领巾的昂扬风采。

　　在江西，少先队员们乘坐“红领巾号”列车，沿途了解红色历史和少先队光荣历程，感受国家发展变迁。

　　山西、黑龙江、重庆等地少先队员在爱党歌曲传唱、红色剧目展演、红领巾小社团等活动中，度过难忘的建队纪念日。

　　共青团中央、全国少工委还举行主题云队课直播活动，各地少先队员齐聚云端，学习了解中国共产党人精神谱系的伟大精神，立志成为国家栋梁。（记者黄玥）

(责编：温璐、薄晨棣)

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