原标题：上海启动少先队幸福教育实验计划

本报讯 10月12日，上海少先队在庆祝建队72周年活动上，宣布正式启动上海少先队幸福教育行动，助力“双减”后少先队员幸福童年。上海少先队发布了“15分钟幸福圈”活动菜单，41家中小学和社区被授予“少先队幸福教育实验校和实验社区”牌，中福会少年宫等3家校外活动场所成立了大队委员会，14家区级校外少工委被授牌。

此前，共青团中央等13部门联合印发《关于构建新时代少先队社会化工作体系的实施意见》，文件明确要加强青少年宫等校外活动场所少先队组织建设。

为响应前述工作要求，上海市少工委这次在全市范围内率先尝试在上海中福会少年宫、市青少年活动中心和少先队《少年日报》小记者团建队，未来建队范围将覆盖市区两级青少年宫、学生活动中心、青少年活动中心等。

记者注意到，上海此轮启动的幸福教育行动，是少先队社会化工作体系的一个重要组成部分。“少先队建队后，还要关注队建问题。让少先队组织在各个领域活起来。”上海市少工委主任、市少先队总辅导员赵国强说。

上海市少工委还给少先队员送上一份大礼——“15分钟幸福圈”活动菜单。这是市少工委结合上海2035年“15分钟生活圈”规划，立足上海少先队幸福教育构建的创新模式，鼓励各级少工委整合区域红色、教育、文娱等实践资源，为队员就近就便开展实践活动提供便利。未来，社区少工委可以向市级少工委“点单、下单”，市少工委将活动配送进社区。在黄浦区五里桥街道的文化活动中心，打篮球、学书法、学油画等项目由黄浦区少工委和市少工委配送，部分由社区原创。

据最新出炉的上海市少先队幸福教育实验计划，实验校和实验社区都被要求“创新首发活动、形成一队一品”，以丰富少先队员“双减”后的课余生活。

赵国强说，幸福教育实验计划重在让孩子们体会到家庭亲情、伙伴友情和社区温情。未来，上海少工委将推动少先队幸福教育在全市范围内蓬勃发展。（记者 王烨捷）

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