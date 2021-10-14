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各地少先队组织开展“请党放心，强国有我”主题队日活动

2021年10月14日08:20 | 来源：中国青年报
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原标题：各地少先队组织开展“请党放心，强国有我”主题队日活动

　　本报讯 10月13日是中国少年先锋队建队72周年纪念日，共青团中央、全国少工委部署开展“请党放心，强国有我”主题队日活动，广大少先队员在庄严的少先队仪式、先锋榜样寻访、校外实践教育基地参观“打卡”等丰富多彩的活动中，共同度过有意义的节日。

　　这几天，一批少先队校外实践教育基地在各地挂牌开放，为少先队员课后校外参加活动提供服务。在广东珠海，港珠澳大桥珠海公路口岸新设立为少先队校外实践教育基地，100多名少先队员探访古今中外桥文化，聆听港珠澳大桥建设历程，学习感悟大桥建设者的大国工匠精神。

　　在上海、四川、河南等地，由爱国主义教育基地、革命旧址、公共文化场馆等构成的少先队校外实践教育基地，组成了红领巾寻访地图，队员们开展争章打卡、红色讲解活动，在沉浸式体验中接受生动的党史教育。

　　在江西，由共青团中央、全国少工委、国铁集团共同命名的“红领巾号”首发列车缓缓驶出，经过中国少年儿童运动发源地萍乡向北京一路行进。队员们在特别的列车假日营活动中，沿途了解红色历史和少先队光荣历程，感受祖国大好河山。

　　象征血脉延续的火炬传递，少先队员与党员先锋面对面，在榜样奋斗故事的感召引领下，树立从小学先锋，长大做先锋的志向理想。

　　在江苏海安，队员们在辅导员老师的带领下来到苏中七战七捷纪念馆，瞻仰烈士纪念碑，寻访红色足迹。在广西，少先队校外辅导员、解放军老战士李延年、田沛霖、张树德爷爷来到队员们中间，参加新队员入队仪式，深情勉励孩子们继承革命先辈的光荣传统，用实际行动把红色基因一代代传下去。

　　在云南，少先队员手捧鲜花来到华坪女子高中寻访张桂梅奶奶，为她献上鲜艳的红领巾，致以少先队员崇高的敬礼。天津市少先队校外辅导员、前中国女排队员王茜、殷娜用亲身经历为少先队员讲述“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败”的女排精神，激励队员们不断战胜自我、超越自我，用坚强的意志品质成就逐梦人生。

　　鼓号激昂，步伐铿锵，在山东淄博，来自全市中小学的13支鼓号队、900多名少先队员在操场上变换不同的队形，呈现镰刀锤头、五角星、航船等图案，表达对党的崇敬和热爱。

　　在山西、吉林、黑龙江、浙江、重庆、新疆、西藏等地，少先队员开展爱党歌曲传唱、红色剧目展演、“少年军校”展示、“手拉手”云对话、红领巾小社团等活动，共同庆祝少先队的节日。

　　共青团中央书记处第一书记、全国少工委主任贺军科来到北京东城区少先队社区成长营地参加“请党放心，强国有我”主题队日活动，观看队员们展示的手抄报、故事分享会等，了解孩子们寻访党的足迹，打卡红色地标，开展红领巾小导游、小小志愿者等校外实践活动情况，向队员们赠送《习近平讲故事（少年版）》、《中国共产党一路走来》等书籍，鼓励队员们学好党史，争做新时代好队员。团中央书记处书记徐晓在北京参加“红领巾号”列车假日营北京和江西少先队员联合主题队会活动。

　　10月13日晚，共青团中央、全国少工委通过“全国少工委”微信公众号开展少先队建队纪念日主题云队课直播，各地少先队员齐聚云端，致敬追梦人、寻访奋斗者，学习了解中国共产党人精神谱系的伟大精神，立志成为强国栋梁。（记者 陈凤莉）

(责编：温璐、薄晨棣)

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