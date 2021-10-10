杨昊

北京时间10月8日，“气候变化青年在行动”中美青年对话活动在清华大学举行。本次活动以“聚焦碳中和，青年在行动”为主题，由清华大学和麻省理工学院共同主办，清华大学研究生会和麻省理工学院中国发展计划学生社团（MITCDI）共同承办，来自中美等7个国家36所高校的71名代表参与了本次活动。清华大学校长邱勇，麻省理工学院校长拉斐尔·莱夫（L. Rafael Reif），联合国开发计划署驻华代表白雅婷（Beate Trankmann），清华大学气候变化与可持续发展研究院常务副院长李政，麻省理工学院地球、大气和行星科学系教授苏珊·所罗门（Susan Solomon）等出席活动。

活动开幕式上，邱勇代表清华大学向参加对话的学生代表和嘉宾表示热烈的欢迎，并回顾了清华大学与麻省理工学院的长期友好合作历史。邱勇指出，气候变化是全人类共同关注的话题，在应对这一全球挑战方面，一流大学要有一流担当。

拉斐尔·莱夫在开幕式致辞中表示，面对气候变化这项挑战，各国必须开展密切的国际合作，美国和中国应发挥带头作用，发挥各自优势，保持密切的沟通合作。他指出，本次中美青年对话是建立信任的有力方式，青年是未来应对气候变化的领导者。

白雅婷在致辞中强调了青年对于实现更绿色、更可持续未来的重要性。她表示，只有各国携手合作、分享经验技术，世界才能向更绿色的道路转型。李政表示，碳中和目标的最终实现需要青年人的不懈努力。世界各国青年应该树立和践行绿色发展理念，发挥创新创造才能，贡献青春力量。苏珊·所罗门对解决全球气候变化危机问题持乐观态度。她表示，在技术发展、政策形势向好的当下，青年人要以创新为矢志不渝的追求，切实投入到解决实际问题的队伍中。在活动闭幕式上，中美交流基金会总干事黄德荫作为活动支持方发言，他表示对话中富有思想性和创造性的想法令人振奋，期待看到未来中美青年携手合作，推动解决全球气候问题。

本次中美青年对话立足气候变化问题，发出了《碳中和目标下应对气候变化与保护生物多样性青年联合倡议书》。中国学生张可人和美国学生艾娃·薇茨（Ava Waitz）代表中美青年，从“成为更好的行动者”“成为更好的分享者”“成为更好的研究者”“成为更好的倡导者”四个方面发出倡导。本倡议期望能在第26届联合国气候变化大会（COP26）上由青年代表进行宣读。

本次活动设置了“实现碳中和：政治经济体系”“碳排放：环境和社会视角”“记录青少年行动：媒体和实践”三个圆桌会议。 还设置了青年对话环节，7位青年代表先后就世界气候变化治理等问题进行了讨论。对话坚持以“Low Carbon”为活动理念，中美青年对话活动采用“线上+线下”融合的模式，来自中美各高校的参会师生围绕气候变化相关话题深入研讨。

此外，所有的会议物资均由可再生材料制作，使用后可回收再利用，向参会代表和广大青年传播了低碳在身边的理念。

(责编：马昌、于子青)