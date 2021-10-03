原标题：吸引人才 培育人才 留住人才

来深圳近一年，南方科技大学校长、中国科学院院士薛其坤感受最深刻的是，深圳提供的优质人才服务和高端科学创新平台，正越来越吸引人才、培育人才、留住人才。

人才是发展的第一资源。40年来，深圳之所以能创造奇迹，关键在于会聚了大批海内外优秀人才。党的十八大以来，深圳新引进各类人才超过187万，孕育了鹏城实验室等3000多个创新载体，8家世界500强企业，超1.86万家高新技术企业，地区生产总值2.77万亿元，成为一座充满魅力、动力、活力和创新力的人才之城。

当前，深圳正通过人才工作紧抓先行示范区建设，利用粤港澳大湾区的独特优势，开始朝着会聚高水平人才的创新高地迈进。

充分发挥市场作用

南方科技大学，一所诞生于深圳本土的创新型高校，仅10年就快速聚集起了一批国际化高水平人才，包括院士52名，具有世界排名前100大学工作或学习经历的教师比例超过60%。这种对顶尖人才强大的吸引力，很大程度上要归功于学校灵活的用人机制。

“我们采取了全员聘用人事制度，不但能提供全球范围内很有竞争力的年薪，更重要的是给予了学校更大的办学自主权，使我们在教师队伍建设和科研教学平台打造方面有了非常强大的支持。”薛其坤说。

“近年来，深圳市坚持激发人才创新活力，落实用人单位评价、使用、激励等自主权，构建‘基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑’全过程创新生态链。”深圳市委书记王伟中表示。

据了解，为了让人才成为最重要、最活跃、最有效果的市场要素，深圳进行了一系列改革，当中就包括创新高校、科研机构的编制管理方式，对于市场发挥作用弱、政府主导投入的非竞争性领域，注重发挥用人单位主体作用，通过支持设立特聘岗位，授权自主评价聘用高精尖缺人才，实现由以“帽”取人向以岗择人转变。

此外，深圳率先推动人才政策体系重构，一方面推行简政放权，全市取消、转移、下放129项与人才相关的市级行政职权，另一方面通过给予用人单位、企业充分的自主权“破四唯”，构建以“能力、业绩、贡献”为导向的人才评价体系，以更大力度、更加市场化的方式激励人才投身实体经济和基础研究。

激发人才创新活力

“深圳过去因人才而兴，将来也一定以人才为荣。”王伟中说，“尤其是在科技创新领域，我们要持之以恒地敞开胸怀，欢迎全世界顶尖人才到深圳创造梦想、创造未来。”

作为创新之城，深圳正通过给人才管理做“减法”、对人才支持做“加法”来激发人才创新创业的活力，包括遵循科研活动和人才成长规律，放宽科研经费管理的限制，重构绩效考评制度等。此外，深圳还通过立法的方式，将市级科技资金投入基础研究的比例提升至30%，并支持高校自主布局，让基础科研人才有一张能坐十年的“暖板凳”。

“基础研究投入的增加和国家实验室、光明科学城中的一系列重大基础科研平台，对我们这种从事基础研究的科研人员来说，是极具吸引力的、能够让我们发挥作用的。”薛其坤说。

打造创新人才高地

“深圳是典型的人才输入型城市，近几年我们坚定不移面向国内外先进地区全球借智，在全市各区由‘一把手’亲自上手做人才工作，开辟引才绿色通道，并探索港澳专业人士执业便利化，让人才在深圳、在大湾区工作更便利、来去更自由。”深圳市委常委、组织部部长程步一说。

“作为少数兼备临床及智能背景的在深港人,我正在前海创业，进行养老失智产品研发。”深圳畅愈健康科技有限公司创始人高月华说，“未来老年人失智护理需求非常大。深圳的相关政策让我看到了更大的希望，希望更多港澳专业人士和内地人才一起探索创新。”

作为粤港澳大湾区的中心城市，深圳正结合港澳国际化、高校众多、专业化人才聚集的优势，探索实行更进一步的先行先试政策，例如在前海建设全国人才管理改革试验区，放宽港澳专业人士在前海执业资格条件，设立前海青年梦工场鼓励港澳青年来深创业，高标准规划建设河套深港科技创新合作区等。

“未来，深圳将以先行示范区的担当和标准，探索更具国际竞争力的人才发展体制机制，面向世界培养和汇聚国家战略人才力量，为国家加快建设世界重要人才中心和创新高地作出贡献。”程步一表示。

（本报记者 党文婷 严圣禾）

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