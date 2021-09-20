原标题：“驻村大学生”忙碌在“未来果园”

在北京市平谷区峪口镇西营村“未来果园”实验室，白洁（左）与周战进行测量大桃维生素C含量的实验（9月14日摄）。

在北京市平谷区峪口镇西营村有一个实验室和60亩地，种有桃树和猕猴桃树，这里是峪口镇依托“政府+科研机构+企业”的模式，与中国农业大学等单位合作创建的“未来果园”。“未来果园”通过智能监测系统对果树的生产环境进行数据分析、精准化管理及可视化诊断，从而实现省力化栽培、降本增效、节能节肥、减少农残、提升种植效率，提高果树产量和质量。

白洁是中国农业大学资源与环境学院植物营养系2019级硕士研究生，她和同学们于2020年6月来到峪口镇西营村参与“未来果园”的建设，当地村民亲切地叫他们“驻村大学生”。“减少害虫危害是果园的重要工作之一，我们可以通过智能监测系统的数据，了解果园里的一些虫情情况，从而进行物理及生物的一些防治措施，来减少病虫害的发生，防止病虫害对果树的侵害。”白洁说。

大桃种植是平谷的特色产业之一，传统的大桃种植可能会出现施肥工作效率低、漫灌浪费水资源等现象。在“未来果园”，大桃种植采用全程机械化、水肥一体化助力大桃生长成熟。通过天上的无人机、地上的墒情传感器和地温传感器及空中的卫星遥感系统来收集果园信息，根据“天、空、地”一体化的数据收集及数据集成，来指导无人驾驶机械设备的田间操作。“通过无人驾驶机械设备可以减少人力、物力，在省工省力的同时，可减少约50%的肥料使用量。”中国农业大学农业无人机系统研究院2020级硕士研究生周战说。

白洁和她的同学在做好“未来果园”工作的同时，也经常和当地的果农交流，结合“未来果园”收集的数据给果农提供合理的施肥和灌溉建议，他们希望通过自己的努力，让“未来果园”成为智慧果园示范点，把这套技术集成推广到更多地方，惠及更多果农。

新华社记者 任超 摄

(责编：温璐、吴楠)