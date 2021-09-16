余 丽 谷佳媚

一流大学建设是中共中央、国务院做出的重大战略决策，是高等教育竞争力、综合国力提升的重要节点。在全面推进新文科建设的背景下，一流大学新文科教学督导评价机制改革应该走在高校创新发展的前列。教育评价事关教育发展方向，根据《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，一流大学新文科教学督导评价机制的构建需要把握以下六个维度。

第一，坚持立德树人与知识育人相结合。

一流大学新文科教学督导评价要充分体现价值引领，对不符合社会主义核心价值观导向的课程要一票否决。教学督导评价机制构建必然遵循方向性原则，将立德树人与知识育人相融以培养社会主义接班人的育人目标，是教学督导评价的方向引领。教育评价指挥棒作用的发挥离不开正确的方向引领，要牢记教学督导初心，把准评价方向，与育人目标对接，为教育质量提升蓄力。要把学校党政班子建设、教师队伍建设、后勤服务队伍建设作为教学督导评价队伍建设的重要组成部分，把德与能相结合贯穿于教学督导评价的全过程。

第二，坚持课程思政与思政课程有机结合。

教学督导评价不局限于课堂，要将课程思政与思政课程有机结合，建立全方位、全过程、全员立体化的模式，即实施全方位的育人，引导学生兼顾知识学习、思维创新和正确价值观的引领；全过程育人，牢牢地把握住以学生为主体的理念，关注学生生活，满足学生发展需求，切实帮助学生解决实际问题；全员育人，加强专业间协同培养，实现优劣互补，形成强大育人合力。树立“大思政”格局，吸取思政课堂教学经验融入学校管理，把校园服务的运作模式同样应用于思政课堂上，在内容建设上为改善教学督导评价环境蓄力，充分利用高校各项教育教学资源，在校园内形成良好的教学督导评价风气。

第三，坚持通识教育与专业素养相结合。

新文科背景下，大学生综合素质能力提升，更要注重通识教育，培养应用型、复合型、创新型的人才，培养新时代知中国、爱中国和担当大任的青年一代。要把通识教育作为基础，突破学科之间的藩篱，自觉利用各领域知识，实现创新发展；要以通识教育为抓手，使学生形成自觉的学习意识、提升学习能力。同时，新技术的出现对文科教育所处的空间、介质以及场景都提出了新的要求，拓展了文科教育的研究领域。在注重通识教育的基础之上，文科专业也要与时俱进，做到优化专业机构，服从服务于社会的发展逻辑；深化专业内涵，将新技术、新方法应用到文科教育的发展当中，推动文科专业的跨学科交叉融合。

第四，坚持评价主体科学性与公正性相结合。

评价主体是教学督导评价的组织与实施方，而文科教育教学评估的主观印象占比较重，要严格把控其科学性与公正性，以确保评价结果有力、有效，提升教学督导的实效性、权威性。在各项教学督导管理工作实施过程中，要贯穿实事求是的原则，突出优势特色专业、毕业生发展等关键性评价指标，切实关注评价对象急于脱困的问题点。充分利用现代信息技术，改进督导评价方式，形成处处有评价、时时能监控、人人可参与、定期有汇总、反馈有时效的新文科教学评价新模式。教学督导评价机制指标健全、模式完善、运作合规，评价主体科学公正，是教育教学活动完善运作，评价结果公正有力的重要保障。

第五，坚持交叉融合与突出特色相结合。

术业专攻，偏重一隅与一刀切的教学管理模式都不利于总体教学水平的提升，各学科交叉融合、互通互鉴既能实现教学相长，又能坚持学科特色、专业特色，是专业能力、科研水平提升的关键环节，交叉融合与突出特色也是教学督导评价机制构建所要遵循的维度之一。评价指标的构建既要有效反映新文科教学规律要求，又要能适应教师专业化发展的现实诉求，从而不断提高整个教师群体的业务水平和质量意识。建立健全综合评价、分类评价、多元评价交叉融合的教学督导评价主体，探索突破传统的学科督导队伍构成，积极鼓励跨学科跨团队的人员构成，对交叉融合形成的新兴前沿学科要制定新的评价体系与之相适应。

第六，坚持弘扬中国特色与包容多元文化相结合。

一流大学的新文科督导评价要立足于中国特色哲学社会科学的学术体系、学科体系、话语体系、教材体系，保障中国特色哲学社会科学体系的构建。新文科教学督导评价指标体系的制定要突出对树立文化自信的引导，坚持百花齐放，激发广大文科教师的创新创造活力。新文科教师要在遵循教育评价理论科学原理的基础上，准确把握新文科发展的规律，敏锐识别教师教学改革创新的行动，保证评价的客观性、科学性。要以评价指标体系为导向，既服从学校各项管理规定，又反映教师教学专业发展水平诉求，开展对学生学习效果的观察和评价，确保督导评价的准确性和真实性。

（作者简介：余丽，郑州大学教学指导委员会主任委员、教授；谷佳媚，郑州大学教授。本文系河南省高等教育教学改革研究与实践重点项目“一流大学新文科教学督导评价机制研究”（2019SJGLX039）的阶段性成果）

(责编：陈畅（实习生）、秦华)