岁月不居，春秋代序。丹桂飘香时节，中央民族大学将于2021年10月16日迎来建校70周年庆典。回首70年不凡光辉历程，躬逢盛事再续崭新篇章。在此，我们谨向长期以来关心和支持学校建设发展的各级领导、广大海内外校友和社会各界友人致以诚挚的问候和崇高的敬意。

七十载栉风沐雨，砥砺前行，不忘初心来路。中央民族大学是一所交织着光荣与梦想的大学，前身是成立于1941年的延安民族学院。缘起延安、辗转城川、1951年复办于北京，从大西北到国子监，从海淀西郊到丰台青龙湖畔，学校赓续红色基因、践行初心使命，奋进不止。一路走来，中央民族大学走出一条“扎根中国大地，培养民族人才”的跨越式发展之路，成为国家民族高等教育“模范生”“示范者”“排头兵”。建校之初，一批著名的社会学家、民族学家、历史学家、语言学家废寝忘食、鞠躬尽瘁，确立了学校民族学、中国少数民族语言文学、民族史学三大主干学科在全国的领先地位；改革开放后，学校抓住“211工程”“985工程”战略机遇，实现建设“世界一流的民族大学”历史跨越；进入新时代，学校确立“三步走”战略目标和“五大战略”，践行“四个服务”，投身中华民族复兴伟业，跻身世界一流大学建设高校A类，开启了新征程。

七十载弦歌不辍，薪火相传，牢记使命担当。这70年，是全体民大人勠力同心、接续奋斗的70年，是薪火相传、守正创新的70年。70年里，民大人铸就了“美美与共、知行合一”的精神品格，矢志“为民族地区培养输送大批优秀人才，为国家的民族团结进步事业，为民族地区经济社会文化建设做出重要贡献”，培养了大批“下得去、用得上、留得住”的各民族优秀毕业生，为促进民族团结、维护边疆稳固、服务脱贫攻坚担当了“民大使命”，贡献了“民大智慧”。时光流转，精神永传，一代代民大人牢记使命担当，传承精神血脉，持之以心，行之以力，勇创时代辉煌。

七十载春华秋实，桃李芬芳，再谱宏伟篇章。作为党和国家为促进中华民族大团结、培养民族干部和各类专门人才而创建的一所具有鲜明特色的高校，迈入新时代，学校将牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，以立德树人为根本任务，努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人，为实现“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的时代责任与重大使命作出新的更大的贡献。

适逢盛世，继往开来；秉持初心，激扬前行。学校将以70周年校庆为契机，通过举办系列活动，总结70年发展成就，谋划未来发展蓝图，凝聚新时代奋进力量。诚挚邀请并热烈欢迎广大校友和社会各界朋友拨冗莅临，畅叙情谊，黾勉奋发，共襄盛举！

专此敬启，恳祈周知。

中央民族大学

2021年9月16日

(责编：郝孟佳、温璐)