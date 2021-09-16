人民网北京9月16日电 今年9月10日，是中国民航监察员培训学院（以下简称“监察员学院”）成立一周年纪念日。

基于加快推进民航治理体系和治理能力现代化是民航高质量发展的内在要求，监察员学院于2020年9月10日成立，并由中国民用航空飞行学院在中国民航局指导下筹建。一年来，该学院按照民航局党组“对标世界一流，建成全球民航业领先的、专门的国家级监察员培训学院”的要求，全面铺开各项工作。

监察员学院授牌仪式

监察员学院在课程体系方面，重构培训大纲，重点完成入门通识课程体系课程开发，课程涵盖13个监管专业、25个课程模块、80门课、300课时，全面覆盖民航生产全链条和行业监管内容，全面覆盖民航各专业模块。

在完成培训任务方面，截止到2021年7月，累计完成监察员培训和行业培训20期24个班923人次，其中监察员培训13期17个班626人次，行业培训7期297人次；在监管理论体系研究方面，通过监管理论研究平台与清华大学、中国人民大学、浙江财经大学等有关政府监管领域研究团队建立联系，目前已初步建立了独具特色，涵盖法学、经济学、政治学、公共管理学、安全管理学、统计学等领域资深研究人员在内的研究团队。

监察员学院牢牢把握自身的政治属性，充分发挥依托高校的思想政治教育主阵地作用，在全面加强自身政治建设的同时，高度重视对监察员培训的政治素质培养和纪律作风养成。在入门通识培训班成立临时党支部，积极支持学员党支部开展党建活动，先后开展了公务员誓词宣誓、参观民航高等教育红色发展历程、重温入党誓词、结合党史学习教育开展课堂前集体晨读等特色活动，强化对监察员的政治引领，帮助监察员入职后扣好第一颗纽扣。

监察员学院合影

据悉，下一步，该学院还将打造“四个平台”，围绕“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作”五大职能为核心，发挥自身汇聚行业资源能力强的优势，与中国民航飞行学院建设世界一流飞行大学的大格局相互融合。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)