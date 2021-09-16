人民网北京9月16日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部获悉，教育部办公厅日前发布《关于切实做好2021年秋季学期高校学生资助工作的通知》（下称《通知》）。教育部指出，今年以来，受暴雨洪灾和新冠肺炎疫情等影响，部分家庭生活遭遇困难，要确保受灾情疫情影响学生应助尽助，确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学、安心就学。

《通知》要求，要确保受灾情疫情影响学生应助尽助。学生入校后，各高校要尽快组织开展一次全面的摸排，详细了解受暴雨洪灾和新冠肺炎疫情等影响学生的情况，有针对性地开展政策宣传解读，让学生了解国家资助政策，消除后顾之忧。要扎实开展家庭经济困难学生认定工作，及时将符合条件的学生纳入资助范围，认真细致做好受灾情疫情影响学生的各项资助工作。

近期，各地高校陆续组织开学。《通知》规定，要确保新生入学“绿色通道”温馨便捷。各高校要强化组织领导和部门配合，做好家庭经济困难新生入学工作方案，在新生报到现场设立“绿色通道”专区，简化报到手续，提高办事效率，保护学生隐私，确保所有提出申请且符合条件的家庭经济困难新生顺利通过“绿色通道”入学。要根据实际对存在特殊困难的学生发放困难补助及必备生活用品，保障他们入学后的基本生活。

《通知》明确，要确保国家助学贷款“应贷尽贷”。各地各高校要会同国家助学贷款经办银行及时宣传落实新出台的国家助学贷款政策，合理确定学生贷款额度，满足学生实际需求，引导学生勤俭节约、努力向学。要做好国家助学贷款新旧政策衔接工作，确保助学贷款工作平稳有序开展。要创新工作方式，简化办理程序，充分利用信息技术手段提高受理效率，避免出现学生、家长排长队等候和往返奔波的现象。

《通知》要求，要确保资助政策落实精准有效。各地各高校要统筹各项资助政策和各类捐资助学项目，避免重复资助和遗漏资助，提高资助工作精准度。要根据学生家庭经济变化情况，适时调整国家助学金受助档次，并及时足额发放。要关注特殊时期助学贷款学生的还款情况，适时启动还款救助机制，减轻学生还款压力。要完善特殊困难救助机制，对家庭出现重大变故的学生进行紧急救助，保障其基本的生活和学习。

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