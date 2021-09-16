人民网北京9月16日电 （记者孙竞、温璐）今日，中央宣传部向全社会宣传发布人民教师王红旭的先进事迹，授予“时代楷模”称号。

王红旭，男，汉族，1986年12月生，重庆万州人，生前系重庆市大渡口区育才小学教师。他传承家风、担当使命，赓续一家三代从事教师职业优良传统，积极投身教书育人的光荣事业，培养学生健全人格和强健体魄，体现了新时代教育工作者的崇高追求和使命担当。他以德立身、潜心施教，在基层小学默默耕耘、无私奉献，关心学生健康成长，关爱学生学习生活。他胸怀大爱、见义勇为，2021年6月1日，在重庆大渡口长江边勇救两名落水儿童不幸牺牲，献出了宝贵生命，用短暂一生诠释了为人师表、行为世范的深刻意义。逝世后，他被追认为中共党员，追授“全国优秀教师”等称号。

2021年6月1日傍晚，重庆市大渡口区万发码头长江段附近有两名孩童（兄妹，一人六岁，一人五岁）在江边玩耍时溺水，被冲入距离岸边数十米的江水中。在紧急关头，大渡口区育才小学的体育老师王红旭和同伴从百米开外冲刺跳入江中，在数十名群众联手接力下，将两名落水小孩成功救起。但是，王红旭老师却因体力不支不幸被江水冲走，生命永远定格在了35岁。

王红旭生于教师世家，祖父母、父母、夫妻三代六人都是教师。祖父立下家规：教良心书、教清廉书、教公平书。在家人的熏陶下，2004年王红旭高中毕业时，毫不犹豫地报考重庆师范大学，毕业后成为一名小学体育老师。

12年教师生涯，王红旭4次荣获市、区优秀教练员称号，5次被评为区优秀指导教师，他还是校优秀教师、校优秀教育工作者。在同事们眼中，王红旭干活从不分分内分外，有求必应。大家称他为“三不”先生——不急、不气、不争。

在危难时刻他舍身勇救儿童，用实际行动描绘了最坦荡无私的人间大爱、人性光辉，诠释了新时代人民教师的崇高价值追求，用生命托起师魂，镌刻了师爱永恒的历史丰碑。

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