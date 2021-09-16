人民网北京9月16日电 （记者孙竞、温璐）今日，中央宣传部以云发布的方式，向全社会宣传发布人民教师吴蓉瑾的先进事迹，授予“时代楷模”称号。

吴蓉瑾，女，汉族，1974年8月生，中共党员，上海市黄浦区卢湾一中心小学校长、教师。她传承红色基因、培育红色传人，依托中共一大纪念馆，十余年来累计培养了近千名小学生党史讲解员，在学生心中播撒理想信念的种子，坚定了他们从小听党话跟党走的决心。她扎根基础教育、潜心教书育人，矢志探索教育教学规律，不断创新德育方法手段，真情守护学生身心健康，有力促进了学生们德智体美劳全面发展。她推动教育公平、促进均衡发展，与郊区小学合作共建，为偏远地区培训教师，以实际行动推进优质教育资源均等化，在努力办好人民满意的教育上作出了突出成绩，荣获国家级教学成果二等奖、上海市教书育人楷模等。

因为爱生如子，吴蓉瑾被学生们亲切地称为“云朵妈妈”。吴蓉瑾所在的卢湾一中心小学坐落于上海市中心黄浦区，这里毗邻中国共产党的诞生地、中国共产党人的精神家园——中共一大会址，有着独一无二的红色底蕴与丰厚的党史学习资源。

16年前，吴蓉瑾发起成立了专门志愿服务中共一大会址纪念馆的全国第一个小学生讲解员社团——“红喇叭”小讲解员社团，第一个吹响了红色文化传播弘扬的“红喇叭”。如今，这支“红喇叭”社团已培养了千余名小讲解员，志愿讲解场次超千场，已拓展出了沪语讲解、英语讲解、快板演出、连环画展示等多种形式。她带领学生们用互动学习、深度参与的方式，吸引小学生走进红色场馆，传承红色精神，树牢爱党爱国的坚定信念。

作为特级校长，她受组织派遣流动到上海市嘉定区卢湾一中心实验小学担任校长。通过3年的努力，将这所乡村学校真正办成了家门口的好学校。

吴蓉瑾作为教育专家，多次来往于上海和中西部教育薄弱地区之间，为各地教师开展培训。她大力提倡课堂教学与信息化深度融合，在全国率先提出“云课堂”这一教学模式。十余年里，她带领师生积极投身于“云课堂”的探索实践，她探索的智慧课堂，打破了传统“教室”概念，随时、随地、随需助力因材施教，教师可以通过信息系统，了解每个学生的课堂进度、学习习惯等，用数据读懂学生的成长规律，并以此为依据提供个性化指导。

吴蓉瑾把爱与尊重灌溉在孩子们的心尖，她更用自己全身心的投入，影响了一批又一批的老师们，同时，也让我们看到了教育的本质就是一个字——爱！

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