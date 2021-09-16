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安徽：高考改革实行“3+1+2”模式

2021年09月16日09:37 | 来源：新华网
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原标题：安徽：高考改革实行“3+1+2”模式

　　新华社合肥9月15日电  记者从15日召开的安徽省高考综合改革新闻发布会上获悉，安徽省从2021年秋季入学的高一学生开始，实施高考综合改革，实行“3+1+2”模式。

　　据安徽省教育厅厅长赵振华介绍，统一高考科目为语文、数学、外语（含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语）3门科目，不分文理科，使用全国卷。选择性考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门。由考生根据报考高校要求，结合自身特长兴趣，首先在物理和历史中选择1门，再从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门，实行“3+1+2”模式。

　　成绩构成及计分方式方面，考生总分由语文、数学、外语3门统考科目成绩和考生自主选择的3门学业水平考试选择性考试科目成绩组成。语文、数学、外语满分均为150分，以原始分计入总分。选择性考试科目满分均为100分，历史和物理科目以原始分计入总分，其他科目以等级分计入总分。在某科目选考人数偏低时，启动最低保障机制，以保障数量为基数进行等级赋分，规避科目选考失衡问题。

　　在考试时间及形式方面，语文、数学和外语科目考试按照国家统一高考时间进行，选择性考试时间紧随统一高考之后进行。外语科目考试由听力和笔试两部分组成，在条件成熟后，外语科目提供两次考试机会。（记者周畅）

(责编：温璐、李依环)

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