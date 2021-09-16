原标题：燃尽自己 照亮他人

王红旭在重庆大渡口区中小学生田径运动会上和学生合影（2012年10月26日摄）。 新华社发

“一分钟有60秒，旭哥有40秒都是笑眯眯的。”在重庆市大渡口区育才小学体育教师张亚眼中，同事王红旭爱笑，一笑眼睛就眯成一条缝，即使不说话，也有一股亲切感。

在育才小学，无论是临退休的老教师，还是刚入职的新教师，甚至是熟悉的学生，都爱称呼他“旭哥”。王红旭常挂在嘴边的话也是“没嘚啥子事，有旭哥在”。

今年6月1日，王红旭正和家人朋友带着孩子在长江边玩耍，听到有人呼救“有孩子落水”，这位体育老师以近乎百米冲刺的速度跳入江中，将两个落水的孩子救起，自己却被江水吞噬。6月3日，重庆市文明委追授王红旭为“重庆好人”。（详见本报6月4日报道《体育老师最后的“百米冲刺”》）

张亚在岸边目睹了王红旭救人的全过程，“旭哥肯定会做这样的事情，这是他的性格”。

在准备救生员资格证考试时，教材里的一句话被王洪旭用波浪线着重做了标记：“拯溺救难、向生命负责”“生命守护者”。

这已不是王红旭第一次救人。读大学时，他曾在游泳馆中两次救起溺水的人；在学校附近，一辆接送孩子放学的小车不慎翻车，他和妻子陈璐希第一时间赶到现场，将受伤的孩子送到医院救治……

“我们俩都是内心柔软的人，能给别人帮上忙，会尽力去帮一把。”陈璐希说。

王红旭的父母及爷爷、奶奶都曾当过乡村教师。从教几十年，爷爷王世才和奶奶范信秀曾定下“教良心书，不误人子弟”“不搞歪门邪道”“始终把学生利益放在第一位”的家规。

儿时，王红旭跟着父母亲在学校生活。母亲李永兰记得，在身高只比课桌高一点的年纪，儿子就会在深秋降温的日子，跑回家把自己的衣服拿给班上没有御寒衣服的同学穿。

“农村学生的家长多忙于生计，老师教得好不好，大多数人并不在乎。但是爸爸妈妈常说，要对得起每一个学生。”陈璐希说。

和父辈一样，在学校田径队执教的王红旭，也经常自掏腰包买小零食奖励学生。天气热时，面对学生让他请吃雪糕的提议，他也不会拒绝。

旁人不解，田径队几十个孩子，这么买下去每个月该是多大的一笔开销。陈璐希理解丈夫的做法：重庆天气热，孩子们训练辛苦，训练完了总要喝瓶水吧；我们做爸爸妈妈的都知道，孩子们吃一根雪糕的时候多开心呀。

陈璐希是语文老师，在她看来，体育课是门“豆芽课”（在重庆话里意为“副科”——记者注）。入职第一年，体育老师王红旭就被安排在她的班里担任副班主任，他们成了工作上的搭档。在这个体育老师口中，体育运动能“野蛮其体魄，文明其精神”，每个学生都应该全面发展。

在王红旭的指导下，这个班级陆续获得校运动会第一名、校篮球赛第一名、校足球赛第一名……陈璐希慢慢发现，体育训练并不会耽误学生学习的时间，反而给了孩子们另一个展示自己的平台。

王红旭常和陈璐希说，每个孩子都有优点和缺点，但是不要把这个孩子和另一个孩子比较，我们只需要把他的今天和昨天比、明天和今天比，看看有没有进步就可以了。

“不要有偏见，更不要给学生贴标签。有的小孩看上去特别调皮，但其实不过是天性活泼而已，要善于发现他的闪光点，调皮孩子的思维是很活跃的，很多是能学体育的。”王红旭说。

他的学生谢灵巧说，王红旭是她的“伯乐”。在很长一段时间内，没人相信谢灵巧会成为田径场上的佼佼者。因为学习成绩不稳定，父母也劝她放弃田径。

但王红旭坚信，这是一个短跑的好苗子，鼓励她坚持训练。他还劝谢灵巧的母亲，并承诺“保证不会影响学习”。

2016年，谢灵巧在第五届重庆市运动会上一鸣惊人，夺取了100米、200米短跑双料冠军，多所重点中学向她抛来橄榄枝。

在张亚的记忆中，为学生报名比赛时，就是王红旭“排兵布阵”的时候。“他就像‘田忌赛马’一样，报名时前前后后思考三四天，总能让学生在比赛时发挥出优势，拿到名次。”

校运会时，王红旭总是盯着田径比赛，从赛场上挑“苗子”，甚至从其他运动队“挖墙脚”。

“要做一个事情就要把它做好。我不是跑得最快的，但争取教出跑得最快的学生。”王红旭常说，作为老师，能帮助一个没有找到特长的孩子发现自己的特长，是最有成就感的事情。

“上课有劲儿”和“从不批评学生”是王红旭的课堂给同事留下的印象。坐在办公室的时候，陈璐希经常听到从操场上传来的王红旭的叫声：“对头，就是这样。”第一次没有完成好动作或没跑出好成绩的学生，会在这种节奏和鼓励下再去冲一把。

王红旭认为，自信心对孩子特别重要，只要教出来对生活保持乐观和自信的学生，他们不管做哪一行，都会激发出内动力，努力去做好每一件事情。

陈璐希说，育才小学田径队的很多学生，学习成绩名列前茅，甚至原本成绩不佳的学生，也会把赛场上的拼劲儿带到课堂上，再冲一冲、搏一搏。

在田径队师生的聊天群中，很多毕业多年的学生仍会与王红旭分享成绩或学习生活中的困惑。学生们说，虽然王老师走了，但这个群不能解散，他们还会继续在这里和老师说说话，就像老师在群里时一样。

除了教学工作，2015年起，王红旭还担负了学校的人事工作。评职称时，他会在放学后留在学校里，为同事讲解申报细则，帮助大家审核材料。陈璐希建议他做一个模板让老师们自己填写，王红旭却说：“我是‘表哥’，我一分钟能完成的表格，别人从头开始学要20多分钟。”

但其实，初接触人事工作时，王红旭也是个“小白”。办公软件不熟悉，他买书自学；人事政策不清楚，他查阅资料，做到心中有数，有问必答；新教师政审工作严格复杂，他一天连轴转七八个小时；他还创新推行“爱薪工资条”小程序，让大家在手机上就能查看工资明细……王红旭去世后，学校找了3个人才接替了曾经由他一个人承担的工作。

在王红旭的追悼会上，挤满了素不相识、自发赶来送他最后一程的市民。他救人的江边，摆放着缅怀英雄的鲜花。送别途中，学生们呼喊出一声声“王老师一路走好”。

明年，谢灵巧将参加高考。她希望自己也能成为一名老师，“像王老师一样”。（马晓晴 王鑫昕）

(责编：李依环、熊旭)