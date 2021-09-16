原标题：“第二课堂成绩单”成毕业生就业求职“加分项”

在中国石油大学（华东）2021届毕业生大型双选会现场，毕业求职的学生手里多了一份特殊的履历材料——“第二课堂成绩单”。

“您好！这是我的第二课堂成绩单，上面清晰记录着我过去4年参加第二课堂活动的情况，也真实反映了我的综合素质能力。” 中国石油大学（华东）计算机科学与技术学院2017级本科生陈美如，是学校实施“第二课堂成绩单”制度后的首届毕业生之一，面对招聘单位提出关于素质能力的问题时，她自信地将专属的一份第二课堂成绩单交给招聘人员。她相信，这份一直陪伴她成长的成绩单，会成为她这次面试的加分项。

“‘第二课堂成绩单’制度以本科生自主发展计划为基础，针对学生在个人发展方面的普遍需求，仿照第一课堂形式，科学设置第二课堂课程类别，细化学分学时认定。”中国石油大学（华东）团委书记季林海介绍，这样是为引导学生积极参与第二课堂活动，给每位学生全面发展进行成长性记录，是学校培养大学生综合素质、深度融入教育改革发展、服务国家经济发展大局的一项举措。

科学设计课程，成绩单将被放进毕业生档案

为进一步提升学生培养质量，学校以本科生自主发展计划为基础，于2018年1月制订《中国石油大学（华东）本科生“第二课堂成绩单”实施细则》和配套管理文件，成立了由校领导任组长的项目管理办公室，统筹推进“第二课堂成绩单”工作。

“第二课堂成绩单”针对学生在个人发展方面的普遍需求，共设计思想成长、创新创业、社会实践与志愿服务、文体发展、工作履历与技能培训等5类课程。学生根据自身专业、能力、特长和爱好，自主选择参加相应的第二课堂活动和课程，取得规定的学分。除工作履历与技能培训外，每类课程要求学生毕业前至少取得2个必修学分，最终成绩单用于学生综合素质评价、推优入党、就业面试等方面。

“第二课堂成绩单”采用学分认证和学时记录的方法，学分认证用于毕业资格审查，不满足条件的不能毕业，学时记录用于记录学生第二课堂经历。而且不仅记录学生大学成长轨迹，还可以直观地看到他们自身各项能力、及时查缺补漏的“第二课堂成绩单”，还会被放进毕业生档案。

在中国石油大学（华东）的“第二课堂成绩单”认证平台，有过程式评价、结果式评价、综合式评价三种评价体系。分别是对学生参与第二课堂活动的真实记录，学生取得成绩、成果的客观认定，学生进行过程与结果的综合考量。

“第二课堂成绩单制度的评价体系，激励着我们全面科学地参与第二课堂活动，有效帮助‘营养不良’的学生及时了解自己欠缺的‘营养素’，合理调整营养搭配，达到‘营养均衡’的目的。”该校机械制造与自动化专业2017级褚进磊说。

从“水课”到“金课”，让每一个学生有收获、有成长

“让每一个学生在高质量的第二课堂活动中有收获、有成长是我们开展第二课堂工作的初心。”中国石油大学（华东）团委副书记刘会军介绍，初期不少学生给第二课堂贴上了“不感兴趣”“质量太差”“单纯为了学分”“影响第一课堂”等标签。

如何提高第二课堂活动质量，建设能够满足现实需求的第二课堂工作体系？

中国石油大学（华东）聚焦学生德智体美劳全面发展的需求，拓展设置4必修+1选修的五类第二课堂课程，同时每年协同校内职能部门、教学院部、学生组织等统筹第二课堂供给，制订第二课堂课程表；聚焦专业人才培养需求，创新性试点构建“共同制订、协同实施、资源共享、互为支撑”的专业第二课堂培养方案；聚焦学生个性化发展需求，依托学生社团组织，实施学生社团“百千万培育工程”，制订《社团课程培养方案》，打造社团精品课程；逐步形成了“5+2+N”的第二课堂课程项目体系。

通过一系列举措，学生们眼中的“水课”不断减少，受追捧的“金课”逐步增加，学生参与第二课堂的积极性与获得感明显提升。学生在“挑战杯”“互联网+”“全国大学生艺术展演”“三下乡社会实践”等重要第二课堂活动、比赛中不断取得丰硕成果。

“第二课堂成绩单”不光在校内扮演着重要的角色，在毕业求职中，也逐渐成为用人单位人才综合素质评价的重要支撑。

2021届毕业生大型双选会上，不少企业表示，“第二课堂成绩单”展示的内容全面，通过“第二课堂成绩单”能够更详细地了解学生的综合素质，在招聘人才时对其能力有基础的判断，从而决定岗位的分配。

打造学子了解、参与第二课堂活动的“第一平台”

“用信息技术手段服务学生教育培养”是中国石油大学（华东）创新提高人才培养质量的深刻理念。

为推进第二课堂活动课程化、记录规范化、数据安全化，2019年9月，中国石油大学（华东）在全校范围内启用学校自主设计、量身定做的“第二课堂成绩单”网络管理系统——“石光”。

该系统分为网页端和微信小程序端，使用学校统一身份认证，针对不同角色设置不同功能，学生可以方便地进行活动报名、学时转换、查看成绩单等。教师、辅导员、学生组织负责人可以查看、分析学生数据，对学生参与活动进行更全面的指导。

“石光”网络管理系统的推广使用，明确了第二课堂“管、评、办”责权分配，从第二课堂全流程管理、客观记录评价、激励机制落实等方面提供全方位支撑，实现学生从入校到毕业的全程化培养和记录，打通实践育人“最后一公里”。不仅如此，该系统与学生信息系统、教务系统等实现“互联互通”，打破“数据孤岛”，为学生综合评价提供全面的数据支撑。

自2018年3月实施以来，学校共发布第二课堂活动超过1万个，参与人次超过百万，实现了本科学生全覆盖。如今，“石光”每天的平均访问量超过20万次，已经成为该校学子了解、参与第二课堂活动的“第一平台”。

曲晓琳 邓云强 中青报·中青网记者 杜沂蒙

(责编：郝孟佳、熊旭)