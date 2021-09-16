本报记者 赵晓霞

随着新学期的到来，一些海外院校陆续开学并逐步恢复线下教学，不少中国学子踏上了赴海外求学或者返回海外院校就读之路。但新冠肺炎疫情尚未结束，国际形势复杂对留学的影响仍然存在，中国留学人员在海外的学习生活依然面临挑战，实现平安留学仍是重中之重。

防范新冠肺炎疫情

海外新冠肺炎疫情形势依然复杂严峻，根据教育部平安留学微信公众号9月13日发布的近期中国留学生安全通报，“新冠疫情”仍是关键词之一。

中国驻外使领馆近日发布不少相关消息，提醒中国留学人员关注疫情动态，做好个人防护。

俄罗斯教科部部长法里科夫日前表示，新学年按常规方式开学，96.4%的高校在9月1日开学，其余高校也将在11月1日前完成线下教学准备。中国驻俄罗斯大使馆教育处日前发布新学期开学提醒，提醒广大留学人员严格遵守当地及所在学校疫情防控各项规定和要求，严格做好日常防护，注意加强在学校、宿舍、公共场所防护，不组织、不参加聚集性及出游活动，防止交叉、聚集性感染。

为帮助中国学子在英国平安留学、学有所成，中国驻英国大使馆日前发布消息特别提醒：请广大留学人员在赴英前，详细了解英国入境政策和就读学校开学安排，无论是否已经接种疫苗，均须高度重视防疫、切勿麻痹大意。抵英后，请按要求自行隔离并遵守当地政府和学校防疫规定。求学期间，坚持“非必要、非紧急、不旅行、不聚集”，保持社交距离，避免前往人群密集场所，养成良好卫生习惯。外出时，佩戴口罩，加强个人防护。出现疑似症状或身体明显不适时，应及时与当地国民医疗系统（NHS）联系，寻求帮助。

中国驻巴塞罗那总领馆日前发布致领区中国留学生的公开信也提到，请严格遵守各项防疫要求，坚持自我防护，尽量避免不必要外出、聚会和聚餐等活动，减少前往人员集中场所，加强健康监测，降低感染风险。如出现发热、咳嗽、呼吸困难等疑似症状，或与确诊者有密切接触，应及时通知身边人，尽快检测、隔离，并遵从医护人员专业指导，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗。

中国驻纽约总领馆近日发布了一系列安全提醒，帮助在当地的留学人员树立安全防范意识，发布的第一篇便是“平安留学：防范疫情篇”，提醒留学生提高防疫意识，重视新冠变异病毒带来的健康威胁，切莫麻痹大意，科学防疫，确保身体健康。

防范电信诈骗

电信诈骗一直是留学安全领域的关注热点，梳理近年来中国学子遇到的关于电信诈骗的安全问题可发现，电信诈骗套路更新换代快，防范诈骗不容忽视。

中国驻纽约总领馆日前发布的“平安留学：防诈反诈篇”称，近年来，美国各类通过电话网络骗取钱财的诈骗活动频发，诈骗分子的骗术花样不断翻新，不少留学生上当受骗，导致财产受损。

“这里是中国领事馆，你有一封邮件需要领取，人工服务请按1……”“这里是DHL公司，你有一件包裹需要领取，人工服务请按2……”“这里是美洲银行，你的账户出现异常，人工服务请按3……” 中国驻纽约总领馆提醒，以上自动语音来电，均为诈骗电话。虽然诈骗分子十分狡诈，但只要强化防骗意识，掌握基本防骗知识，就能最大限度避免成为诈骗案件的受害者。

中国驻纽约总领馆强调，中国使领馆不会通过电话索要个人信息、通知接电人涉案、将电话转接至国内部门、要求转账汇款、处理个人财物；请勿在接听电话中随意透露姓名、住址、银行账户等重要个人信息，不转账、不汇款；接到陌生电话通知“孩子被绑架”“亲人意外伤亡”等信息时，务必通过其他渠道先核实再处理；对接到来电存有疑问的，请保持冷静，告知家人朋友商量，主动联系有关单位核实后再处理；网上投资交友需谨慎，勿轻信网络所谓“投资达人”建议，不在非正规的网站或APP平台投资；不点击不明网络链接，不在未经核实的网站录入个人重要信息；接到不明自动语音来电，请直接挂掉。

就如何防范电信诈骗，中国驻外使领馆多次发布相关提醒。

中国驻荷兰大使馆曾发布消息提醒，要加强防范意识，谨防陷入骗局。如接到陌生电话通知“包裹被查到违禁物品”“有文件或包裹未领取”“签证或居留失效”“个人信息涉案”“交通事故”“孩子被绑架”“亲人意外身亡”等信息，务必提高警惕，一定要通过其他渠道核实情况后再行处理；诈骗分子完全有能力利用互联网技术将电话号码伪装成中国驻外使领馆或国内行政、司法等部门号码，切忌被表象迷惑；尤其要防范冒充使馆的诈骗电话；如接到疑似诈骗电话，建议不予置理或拉黑。如不幸被骗，请即向荷兰警方及国内公安机关报警。

增强安全意识

平安健康是顺利完成学业的基础。对中国留学人员来说，除了防范疫情和防范电信诈骗外，人身安全、交通安全等也不能忽视，这就需要学子们绷紧留学安全这根弦，提升安全防范意识。

中国驻纽约总领馆日前发布的“平安留学：人身安全篇”指出，近年来，美东地区涉留学生的各类人身安全事件时有发生。加强自我防范意识，学习了解必要安全知识，提高躲避危险的能力，可以有效减少安全事故发生的几率。与此同时，遭遇各类突发事件时保持冷静，掌握正确的突发事件处置技能，妥善应对同样重要。

总领馆提醒留学生：牢固树立“人身安全第一”意识，保持警惕，预防为先，尽量避免意外安全事故；密切关注当地社区新闻和时事动态，密切留意居住地所在区域的治安状况，如需租房应首选治安好、交通比较便利的地区；避免前往治安欠佳地区，不去僻静人少的街区，避免深夜外出；如遇不良分子歧视、仇恨或其他不当言行挑衅，请保持冷静、灵活应对，及时理智抽身，避免升级为肢体冲突，尽快报警或请他人协助报警，及时向校方反映有关情况并求助；如遇突发安全事件，请及时拨打美国报警电话“911”（匪警、火警、急救）或所在学校校警电话报警；如发现身处枪击事件现场，请遵循“跑开、躲藏、反抗”原则逃生。

中国驻英国大使馆日前发布的新学期平安留学提醒指出，目前，英国社会治安总体较稳定，但涉中国留学人员的电信诈骗、交通事故、抢劫、寻衅滋事事件偶有发生，开学季通常也是中国留学人员遭遇电信诈骗、换汇诈骗案件高发时期，请务必提高安全防范意识。建议大家密切关注使领馆官网、学联微信等渠道发布的各类即时安全提醒公告，提高警惕、加强自我保护。妥善保管个人财物，避免前往治安案件多发区域或在夜间独行。如遇挑衅，保持沉着冷静，机智稳妥处置，及时报警求助。

延伸阅读

全荷学联举办新生答疑会

本报电 日前，由中国留荷学生学者联合会（下称“全荷学联”）举办的2021“萌新一夏 荷你出发”系列迎新活动落下帷幕。中国驻荷兰大使馆教育处相关负责人表示，留荷学生是中荷友好交流的桥梁，希望大家展现气度和自信，敞开胸怀学习交流分享，树立中国青年良好形象，当好促进中荷友谊的民间使者。

在系列迎新活动中，举办了3场新生答疑会，分别围绕行前准备、落地荷兰后待办事项、融入荷兰3大主题展开，6位学联成员分别就房屋租赁、学生保险、学习方法、荷兰文化等一系列新生关心的内容进行了分享。

除新生答疑会外，全荷学联创建了新生交流群，为留荷新生提供了交流互助的平台。同时还编撰了3万余字图文并茂的新生手册，在住房、通讯、保险、海外支付、出行、购物等方面为新生提供 “萌新攻略”。（薛梓）

(责编：郝孟佳、李依环)