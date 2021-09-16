本报记者 王斌来 刘新吾

2016年6月，王红旭在参加体育教师基本功考核足球项目。

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重庆市大渡口区育才小学的操场上，孩子们正在上体育课。可是，他们敬爱的王红旭老师再也不会出现了。他的最后一课，留在了长江之滨。

百米冲刺，纵身一跃，用生命托举落水儿童——滔滔江水，见证了6月1日傍晚的那一幕。在热心市民联手协助下，跳入江中的王红旭先后救回两名不慎落水的孩子。最后关头，他把孩子推向岸边，自己却因体力不支被江水冲走，生命永远定格在了35岁。

“救人，还考虑什么值不值得”

“孩子落水了！”江边传来一阵急呼，王红旭循声望去……

没有一丝犹豫！他如箭一般冲向江边，纵身一跃。同一时间，王红旭的朋友许林盛也迅速冲向江边。江水湍急，暗流涌动，熟悉水性的王红旭游向一名孩子，将孩子托出水面，交给接应的许林盛。王红旭体力渐渐不支，可江中还有一个孩子，他义无反顾地再次折回江心……

江岸越来越近，尽管10多名群众手挽手拉起“人链”，可王红旭已筋疲力尽，用最后的力气把孩子猛地推向岸边，自己却越漂越远，被浪头吞没……

师者如兰，香远益清。王红旭选择救人，并非偶然。

王红旭生于教师世家，祖父母、父母、夫妻三代六人都是教师。祖父立下家规：教良心书、教清廉书、教公平书。在家人的熏陶下，2004年王红旭高中毕业时，毫不犹豫地报考重庆师范大学，毕业后成为一名小学体育老师。

父亲曾与王红旭讨论：“危急时刻，牺牲自己救别人值不值得？”儿子斩钉截铁地答道：“救人，还考虑什么值不值得！”

据同学何勇回忆，王红旭大学期间曾救过两次人，还专门去考了游泳救生员证。就在牺牲前一个月，王红旭成为入党积极分子。他在入党申请书中写道：“我会用党员标准严格要求自己，争取早日加入党组织。请党组织在实践中考验我。”前不久，他被追认为中共党员，并被评定为烈士。

“成绩重要，成长更重要”

盛夏时节，骄阳似火。田径场上常常传来王红旭严厉而又沙哑的声音：“腿抬高点！”“步子大一点！”……但训练一结束，王红旭就上前帮学生擦汗，与大家打成一片。课堂内，他传道授业，神色威严；课堂外，他慈眉善目，如兄如父——这是王红旭在学生心目中的形象。

为鼓励学生达成训练目标，王红旭自掏腰包购买小奖品；每天中午分餐，他总要叮嘱学生多吃点；作为副班主任，听说有学生家境困难，他主动家访，“一对一”帮助……

王红旭总能发现学生身上的闪光之处。学生谢林巧又瘦又矮，但王红旭发现她踝关节力量好，认为是短跑的好苗子，鼓励她训练。2013年，因成绩下滑，母亲要求谢林巧暂停田径训练，谢林巧心情也很低落；王红旭找到家长，摆事实、列数据，耐心讲解，争取家长的支持，并根据谢林巧特点，科学安排训练。最终，谢林巧在2016年重庆市运动会上夺取100米、200米双料冠军。

“成绩重要，成长更重要。”在王红旭看来，体育训练不只是为了取得成绩，更要享受过程、锻炼身体，实现全面发展。他经常和其他任课老师交流，关心田径队学生的品德表现和文化成绩。

“这是我分内的事，不用搞特例”

王红旭的名字是母亲取的，母亲希望他像旭日一样照亮别人，温暖大地。王红旭也的确人如其名。

在同事们眼中，王红旭干活从不分分内分外，有求必应。大家称他为“三不”先生——不急、不气、不争。

由于工作踏实、随和细心，2015年，王红旭开始兼任学校人事干部。人事政策不清楚，他加班加点、吃透文件，做到心中有数、有问必答；办公软件不熟悉，他买书自学、勤学苦练，很快成为同事眼中的高手……尽管工作繁忙，但他不急不躁，总是笑脸相迎。

校长毛世伟看到他工作努力、频繁加班，主动提出给他特批一些补助，被他婉言谢绝：“这是我分内的事，不用搞特例。”

12年教师生涯，王红旭4次荣获市、区优秀教练员称号，5次被评为区优秀指导教师，他还是校优秀教师、校优秀教育工作者。

在学校，他是一名好老师；在家里，他是好晚辈、好丈夫、好爸爸。只要时间允许，他都会接送孩子，每天给他讲故事。妻子陈璐希的外婆年事已高，王红旭常常帮老人剪指甲、洗脚。儿子总是跟在身后，帮着擦脚，把掉在地上的指甲捡到垃圾桶里。

师之楷模，德耀巴渝。恢复了往日平静的长江，粼粼波光折射，点点金光闪耀。旭日初升之时，人们不会忘记那个舍己为人的身影……

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)