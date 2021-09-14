人民网北京9月14日电 （记者孙竞）近日，教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅联合印发了《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），教育部校外教育培训监管司有关负责人日前就《管理办法》有关问题回答了记者提问。

确保校外培训机构从业人员的整体素质

《管理办法》出台的背景是什么？

校外培训是学校教育的补充，校外培训机构也应当承担起全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，确保校外培训机构从业人员的整体素质成为至关重要的工作。

随着校外培训机构治理工作的不断深入，迫切需要对校外培训机构从业人员的招用、解聘、检查和监督等环节作出明确规定，为加强校外培训机构管理提供政策依据。为此，我们研究起草了《管理办法》。

《管理办法》出台的过程是怎样的？

按照“双减”文件精神和要求，我们抓紧组织力量起草，参考有关法律法规和其他行业从业人员管理办法，借鉴公办中小学校教师管理配备政策，形成了文件征求意见稿。一是征求课程教材、教师资格、民办教育、校外教育等专家意见，对主要内容和政策点进行修改完善；二是征求省级、地市级、县区级教育行政部门，中小学校、校外教育培训机构等有关方面意见，对主要政策点和落地措施进行修改完善；三是征求有关部委的意见，对整个文稿进行修改完善。

校外培训机构应从严把握用人标准

《管理办法》适用于哪些从业人员？

从业人员是指按规定面向中小学生及3周岁以上学龄前儿童开展校外培训的机构中的工作人员，包括：教学人员、教研人员和其他人员。其中，教学人员是指承担培训授课的人员，教研人员是指培训研究的人员；助教、带班人员等辅助人员按照其他人员进行管理。本办法适用于招用具有中国国籍的人员，招用外籍人员应符合国家有关规定。

《管理办法》对从业人员提出了哪些条件要求？

不同于一般行业，校外培训机构从业人员的服务对象是中小学生和幼儿，从立德树人、为人师表的角度，机构应当从严把握用人标准。

从业人员要符合下列要求：一是思想政治要过关，坚决拥护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；二是守法意识要过关，爱国守法，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行各项职责；三是品德行为要过关，具备良好的思想品德和职业道德，举止文明，关心爱护学生，教学、教研人员还应为人师表、仁爱敬业；四是专业能力要过关，教学、教研人员应熟悉教育教学规律和学生身心发展特点，从事按照学科类管理培训的须具备相应教师资格证书，从事按照非学科类管理培训的须具备相应职业（专业）能力证明；五是职业身份要过关，要求从业人员不得为中小学、幼儿园在职教师。

《管理办法》对机构招用人员提出了哪些程序要求？

校外培训机构应按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定与招用人员订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同。还应符合以下环节和要求：一要前置查询，校外培训机构应对拟招用人员和劳务派遣单位拟派遣至机构场所工作的人员进行性侵等违法犯罪信息查询；二要书面签约，校外培训机构应当依法与招用人员签订书面劳动合同，明确工作内容、工作地点、工作时间、岗位职责、劳动合同期限、劳动报酬、社会保险、考核办法等；三要岗前培训，对初次招用人员，应当开展岗位培训；四要及时公示，教学、教研人员的基本信息、教师资格、从教经历、任教课程等信息应在机构培训场所及平台、网站显著位置公示，并及时在全国统一监管平台备案，其他从业人员信息应在机构内部进行公示；五要结构合理，要求机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的50%；面向中小学生、3周岁以上学龄前儿童的线下培训，每班次专职教学人员原则上不低于学生人数的2%、不低于儿童人数的6%。

划定从业人员的行为“红线” 加强对校外培训机构日常监管

《管理办法》明确了哪些从业禁止条件？

校外培训机构从业人员从事的是育人工作，对其除了要有正面的规范要求外，还要有从业禁止要求。《管理办法》划定了从业人员的行为“红线”，对“有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行”，“损害国家利益，严重损害社会公共利益，或严重违背社会公序良俗”等11种情形的，培训机构应依法与其解除劳动合同，在全国统一监管平台同步更新人员信息。如情节严重的，经查实、审核后，将纳入全国统一监管平台的“校外培训机构从业人员黑名单”管理。《管理办法》专门明确了从业禁止条件，机构不得招用以下两类人员：纳入“校外培训机构从业人员黑名单”管理的、受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的。

《管理办法》检查监督举措有哪些？

按照“双减”文件要求，相关部门要按照各自职责负起责任、抓好落实、形成合力，加强对校外培训机构日常监管。教育行政部门或相应主管部门要会同人力资源社会保障行政部门公开监督方式、畅通举报渠道，通过年度检查、专项检查、随机抽查等形式，依职责分工对机构从业人员情况进行检查。检查情况依法向社会公开，并作为机构信用管理的重要依据。

培训机构违反《管理办法》的，主管教育行政部门应责令其限期改正；对多次、多项违反规定等情节严重的，责令其停止招生，改正期间禁止开展相关培训活动；对逾期未完成改正或拒绝改正等情节特别严重的，取消其办学许可资质。

(责编：李依环、秦华)