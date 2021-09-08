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“黄胄艺术研究院”签约仪式在京举行

2021年09月08日10:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月8日电 近日，“黄胄艺术研究院”签约仪式在北京炎黄艺术馆举行。新疆维吾尔自治区教育厅党组副书记、副厅长、喀什大学党委书记薛继海，中山大学副校长、喀什大学校党委常委、副校长杨清华，炎黄艺术馆理事长梁缨等嘉宾，以及十余家媒体共同见证研究院的成立。

“黄胄艺术研究院”由喀什大学与炎黄艺术馆共同成立，旨在深入研究黄胄艺术，促进中华优秀传统文化如中国画、中国书法在边疆地区的普及、推广和交流，为推进“文化润疆”工程，促进民族团结和社会稳定做出贡献。

喀什大学、炎黄艺术馆领导及嘉宾合影

新疆维吾尔自治区是中国面积最大的边境民族自治区，新中国成立伊始，很多美术工作者深入新疆，创作了一大批表现少数民族生活的作品。其中，著名中国画家黄胄先生（1925-1997）是其中的先行者。黄胄先生在艺术上倡导“走生活之路”，他在丰厚的生活根基上，以美的语言展现了各民族在国家改革和发展时期的奋斗风采和改天换地的英勇气概，传达出各族人民共同建设中华家园的美好愿望。在长达半个世纪的艺术生涯中，黄胄先生与新疆结下了一生画缘，被誉为是“新疆美的代言人”。改革开放后，黄胄先生在北京缔造了中国第一家大型民办艺术馆——炎黄艺术馆，展示和弘扬中华民族优秀艺术传统，推动中华民族民间艺术的繁荣发展。

作为我国向西开放的前沿，地域广阔的“歌舞之乡”，新疆正越来越多地吸引世界的目光，如何讲好新疆故事，展现这片大地丰富多彩的文化艺术，培养服务于人民的本土文化人才，是文艺工作者将长期直面的课题。在这样的背景下，喀什大学与炎黄艺术馆、黄胄美术基金会共同发起成立“黄胄艺术研究院”，在人文资源、硬件设施等方面，双方各自发挥优势，通过文化艺术领域的合作，弘扬社会主义核心价值观，回应时代课题，为社会主义建设培养合格的美术人才，为促进民族文化大融合和中华民族大团结做贡献。

签约仪式后，薛继海书记为梁缨颁发了喀什大学客座教授聘书，为中央美术学院薛云祥教授颁发喀什大学特聘教授聘书。全体嘉宾参加了“黄胄艺术研究院”首次座谈，并共同参观了炎黄艺术馆长期陈列展——“时代·民族·边疆：炎黄艺术馆建馆30周年黄胄艺术精品特展”。

嘉宾参观展览

据悉，此后“黄胄艺术研究院”将落地喀什大学，以新疆喀什和北京两地为据点，开展全国性的采风、创作、展览、研讨等学术交流活动。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)

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