宋婷 刘海明

培养人才、提供新知是高校的两项重要职能，分别体现在教学与科研上，理应追求两者齐头并进、同步发展。近些年来，对高校的教学现状、教学质量的不满和质疑经常出现。为加强新闻传播学的教育改革，使教学“不掉队”，在教育教学、课程建设、人才培养以及学生能力培养等方面，亟待摸索和实践出与时俱进的教学路径。

教学质量是高校教育的生命线

现今高校人才培养的成功与否，与教学质量紧密联系在一起。自“双一流”建设以来，坚持“以本为本”、推进“四个回归”，深化教育教学改革，提升人才培养质量，成为高校建设的重心。

建设世界一流高校，是我国高等教育的长远目标。国内不少高校已各显神通，试图提升教学的地位，有的举措已取得一定效果。然而，重视教学不能只是面子工程，需在观念转变的同时，开展教学深入改革，扎牢根基，方成久远。故要提升教学地位，得从基础改起。

需要强调的是，所有新闻传播学理论都是为改造社会、增进实践来服务的。检验最终的教学效果，不是光看一个学生读了多少本书、记住了多少理论，而是看学生是否能将这些专业知识应用到社会实践中。

早在2017年，重庆大学新闻学院创立课程化媒体，基于专业课程理论知识和全球传媒业动态，创办专业化的课程报纸和课程电视节目。通过4年的建设与积淀，已形成专业化、系列化的课程类媒体产品。

从理论到实践的教学模式

大学教育按理说是培养学生创新能力的关键阶段，也是学生创新意识进一步强化，创新思维成型、成熟、提升，创新技能强力熔炼提高的重要时段。存在一个不可忽视的现象：许多高校可能对于培养学生的创新意识、思维及技能重视不够，实践、实习流于形式，效果不尽人意。

理论知识跟传媒业实践有机结合的教学模式，是为了让专业理论知识变成从事新闻生产实践的一种能力，这有助学生在理论知识中注入更多的独立思考。接受课程考核是学习的当下之重，今后能不畏艰难地面临社会检验，才是新闻学子的“安身立命”之道。

课程内容是为了引导学生实践课程化媒体，重庆大学新闻学院以“报纸+电视节目”的搭配为基础，主要设置有：现代汉语课《新闻·话报》《新闻·诊所》节目，新闻评论课《新闻·声报》《新闻·讲场》节目，以及新闻伦理与法规课《新闻·德报》《道德·观察》节目。重庆大学新闻学院的学生大多表示倾向于理论加实践的授课方式。

对于学生来说，这存在一定的实操难度，学习任务也相对艰巨，但是理论和实践结合，更能检验理论学习成效、拓宽眼界并让学生认识到自身能力的不足之处。新闻传播的教学以实践驱动型为主，需要通过社会评价来检验教学质量。学生们虽然存在一定的课业压力，但也明白课程作业的要求和完成是对自身的一次历练，是对新闻实践能力的实质性提升。

在推进教学创新和实践的过程中，存在一些比较棘手的问题。最基础的问题就是学生掌握了理论知识，但不知如何运用到传媒业的最新动态中。此外，学生不愿意去图书馆看报纸，不愿从报纸的版面、新闻的写作、选题方面去真正掌握报纸的规律，也不愿意花功夫琢磨名牌电视栏目、评论栏目等。通过汲取经验，希望通过课程化媒体，敦促学生看报纸、看电视、学习，然后再把所学课程知识转化成专业化、小众化的媒体。

另一个重要问题是课程化媒体的连续性较弱。学生的课程实践作品，需要做出专业化的媒体，但每一届学生，因为时间限制，只能做一期报纸、一期电视节目。如果能够把课程连续化，可能就会增加学生的能力。暂行的解决办法是在各个学期，把不同课程都做成类似的课程媒体，尽可能弥补连续性弱的缺陷。这个薄弱环节，仍需要不断探索以求改进。

多维沟通“训练场”与知识“有形化”

完美的价值观教育应该是既立足理想又靠近现实，既考虑社会利益又关注个人发展，既寻求长远利益又对现实利益予以关照。为了发挥学校在培养学生创新力的奠基、强化、提升、定向等作用，故将大学课堂建设为一个无形的教学训练场，追求知识的“有形化”呈现。

在教学过程中，需注重与学生的双向沟通。为了使课堂更加有趣，教学案例内容应不断更新，以理论加案例的教学模式来实现知识的灵活呈现。同时引导学生在课堂上的多维度思考，涉及人文、科技、处世之道以及生活点滴等多个方面的鲜活案例，有助引发与学生的共鸣，期以平等沟通的方式实现有效互动和高效课堂。

教学成果作为高校教学质量评价中的一大重要体现，为高校人才培养提供方向。如何检验学生的知识吸收效果，我们采取使教学成果“有形化”的方式。重视在教育过程中对知识和技能的传授，将教育对人的全面培养看得同等重要。

生产多种新闻样式新闻产品的能力，其实是一种课程融合能力，现在新闻业界谈媒介融合，而我们新闻教育则谈的是课程融合，即课程和行业发展的融合。让学生通过每门课设计与课程相关的报纸和电视节目，达到既能懂理论，又能把理论跟传媒业界的最新动态结合起来。

对于进一步的构想和规划，希望能够联合其他学校同类课程的老师，通过这种教学模式在不同学校的尝试，来发现和检验不同院校的学生就同一门课程，所表现出的应用能力。

（作者简介：刘海明，重庆大学新闻学院教授；宋婷，重庆大学新闻学院硕士研究生）

(责编：陈畅（实习生）、秦华)