人民网北京9月8日电 （记者孙竞、温璐、李依环）记者从今天上午举行的教育部新闻发布会上获悉，经中央领导同志批准，中宣部、教育部联合开展全国教书育人楷模学习宣传活动，今年共计推出10位“全国教书育人楷模”。

中共中央宣传部宣传教育局副局长冷志明介绍，按照人选要求，经前期各地推荐，今年共产生64位候选人。根据工作安排，推选委员会对各地报送的推荐材料进行了严格审核把关，7月26日至8月15日，在人民日报等媒体对64位候选人的先进事迹进行公示展示，同时接受社会各界对楷模候选人的评议和监督。

公示结束后，推选委员会组织召开推选会，结合公示反馈情况，通过分组推选、大会评定、无记名投票等环节，产生了10位全国教书育人楷模。他们是：河北省石家庄外国语学校教师李红霞，辽宁省本溪市本溪满族自治县第五中学教师张万波，黑龙江省牡丹江市职业教育中心学校教师王丹凤，浙江省台州市玉环市坎门海都小学教师叶海辉，东华理工大学教授周义朋，河南省新乡市辉县市西平罗乡中心幼儿园园长、教师郭文艳，重庆市特殊教育中心校长、教师李龙梅，贵州护理职业技术学院教师李红波，西藏自治区日喀则市萨嘎县昌果乡完全小学校长、教师强巴次仁，西安电子科技大学教授郝跃。

据介绍，这10位全国教书育人楷模，涵盖了高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育，同时兼顾了地域、民族、性别、年龄等因素，既有高校勇攀科研高峰的领军拔尖人才，也有在乡村默默奉献的一线教师，他们牢记为党育人、为国育才使命，坚决贯彻落实立德树人根本任务，模范践行“四有好老师”标准，努力当好“四个引路人”，始终坚守“四个相统一”，做学生为学、为事、为人的示范，贡献突出，事迹感人。

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