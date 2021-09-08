人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2021年全国教书育人楷模名单公布

2021年09月08日10:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月8日电 （记者孙竞、温璐、李依环）记者从今天上午举行的教育部新闻发布会上获悉，经中央领导同志批准，中宣部、教育部联合开展全国教书育人楷模学习宣传活动，今年共计推出10位“全国教书育人楷模”。

中共中央宣传部宣传教育局副局长冷志明介绍，按照人选要求，经前期各地推荐，今年共产生64位候选人。根据工作安排，推选委员会对各地报送的推荐材料进行了严格审核把关，7月26日至8月15日，在人民日报等媒体对64位候选人的先进事迹进行公示展示，同时接受社会各界对楷模候选人的评议和监督。

公示结束后，推选委员会组织召开推选会，结合公示反馈情况，通过分组推选、大会评定、无记名投票等环节，产生了10位全国教书育人楷模。他们是：河北省石家庄外国语学校教师李红霞，辽宁省本溪市本溪满族自治县第五中学教师张万波，黑龙江省牡丹江市职业教育中心学校教师王丹凤，浙江省台州市玉环市坎门海都小学教师叶海辉，东华理工大学教授周义朋，河南省新乡市辉县市西平罗乡中心幼儿园园长、教师郭文艳，重庆市特殊教育中心校长、教师李龙梅，贵州护理职业技术学院教师李红波，西藏自治区日喀则市萨嘎县昌果乡完全小学校长、教师强巴次仁，西安电子科技大学教授郝跃。

据介绍，这10位全国教书育人楷模，涵盖了高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育，同时兼顾了地域、民族、性别、年龄等因素，既有高校勇攀科研高峰的领军拔尖人才，也有在乡村默默奉献的一线教师，他们牢记为党育人、为国育才使命，坚决贯彻落实立德树人根本任务，模范践行“四有好老师”标准，努力当好“四个引路人”，始终坚守“四个相统一”，做学生为学、为事、为人的示范，贡献突出，事迹感人。

(责编：李依环、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部