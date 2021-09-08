原标题：保定中小学探索入脑入心的思政课

抗日英雄《王二小》是小学一年级语文的必修课；《二小放牛郎》是北京电影制片厂与安徽电影制片厂共同出品的一部抗战电影；《歌唱二小放牛郎》是抗日战争时期由方冰作词、李劫夫作曲并演唱的歌曲。这些丰富的内容，在保定师范附属学校的课堂上全媒体呈现，老师详解课文的同时，也把与课文有关的红色歌曲、红色电影搬上讲台，让课文不再枯燥，让历史故事更加鲜活。

课余时间，孩子们自发把《王二小》故事拍成视频短剧。在短剧中，王二小穿越到现代，与现代的孩子们对话，得知今天的祖国繁荣富强，今天的人民安居乐业、生活幸福。这份美好的创作，感动了校长王淑英。

“党建+大思政”全学科育人是保师附校构建的校园育人创新模式，也是保定市校园思政课的缩影。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑，增强学习的系统性、实效性，保定市在各学校打造了多种模式，展现出不同的特色。

河北小学：“红飘带”传递红色薪火

河北小学始建于1947年，诞生于解放战争的炮火硝烟中，被誉为“马背摇篮”，是中国共产党在保定市建立的第一所学校，具有光荣的革命传统，“行走”的思政课已成为这所学校的必修课。

2020年10月10日，由团保定市委、河北小学共同发起的“红飘带”研学暨“城乡互动课堂万里行”活动启动，活动与红军长征时间节点同步对应，河北小学自此开始了长征路上的互动研学、互动教学，并借助网络，建立起城乡网络课堂，与红军长征路上的数百所小学实现异地同步教学，共同回顾红军长征中的艰难岁月，激励学子奋发向上。

“红飘带”研学从江西省瑞金市出发，途经湘江战役、强渡乌江、遵义会议、四渡赤水等革命纪念地，在长征路上研学的每一站活动中，少先队员仰望鲜艳的五星红旗，嘹亮的宣誓声在操场上空回荡。

2021年7月1日，河北小学“红飘带”研学走进四川马尔康，在马尔康红军长征纪念馆和卓克基土司官寨旧址上举行了主题为“北上驿站-马尔康”的研学活动，这是河北小学在红军长征路上的第20站研学活动。

在河北小学校长武文革眼中，这一路上，孩子们感动的泪水是对自己最大的鼓励。

联盟西路小学：师生、家长同上思政课

“在抗美援朝的战争中，黄继光用身躯挡住了敌人的枪眼，为大部队开辟了前进的道路；一个连的战士像一座座丰碑矗立在冰雪中，至死还在等待冲锋的号角；疫情期间，医护人员、建筑工人、千千万万默默奉献者，团结一心，保卫人民生命，同舟共济，保卫我们的家园。”联盟西路小学张一凡同学在思政课后的一篇作文中这样写道。

让英雄说事迹，请专家讲党史，学生、家长、老师同上一堂思政课已经成为联盟西路小学的一项长期活动。“这样的大思政课既有深度、又有温度。”校长刘静说，孩子们进步了，有了更明确的人生方向；家长们领悟了，家庭教育与思想教育的结合产生了新方法；老师执教水平提升了，思政课教学把握得更加全面、更加灵活、更加准确。

刘静说，像这样的作文还有很多，每一个字，每一个标点符号，都是孩子们真情实感的流露。尤其读到张一凡这篇作文的最后一部分，“作为新时代的少先队员，我们要听党话，跟党走，珍惜今天来之不易的幸福生活，勤奋学习，踏实担当”，她感觉特别欣慰。

保师附校：“党建+大思政”全学科育人

保师附校是一所百年名校。“党建+大思政”全学科育人的创新模式，让学生学习入脑入心，学校育人创新入细入微。只要仔细研学每一学科教材，就会发现与思政课深度相融的知识理论；只要和孩子们融合在一起，就能发现孩子们与思政课之间最近的距离；只要将知识理论与孩子们的兴趣点深度融合，就能找到大思政课与全学科教学融合的密码。

在科学课上，孩子们制作了红军二万五千里长征的模型地图，并在亲手制作的电动小车上插上五星红旗，电动小车每经过一个长征中的重要节点，孩子们就能准确讲述出长征路上的感人故事。让有信仰的年轻人把信仰的故事讲给更多年轻人听，就这样在一堂科学课上实现了。

在团课上的《信仰日记》中有学生这样写：“今年6月的一天，我们正在训练，淅沥的雨点儿忽然落下，队员们几乎异口同声地说：‘下雨了，快，先保护国旗！’几个人立即凑在一起，迅速将国旗摘下叠好，放在了办公室里。”

孩子们的成长背后，是学校教师团队的刻苦创新。在融合大思政教学的影响下，保师附校推出“123456党建+大思政”育人模式，以“一体两翼三联动，四史五式六故事”大思政模式为核心，建立起一支“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的思政课教师队伍。（薛绍）

(责编：李依环、温璐)