原标题：这群年轻人再次擦亮北京志愿者“金名片”

早上6点半准时起床，7点从学校出发，8点前到达国家会议中心，8点准时到岗。9月3日起，清华大学大二学生刘一航和同校几十个同学每天往返于国家会议中心和学校。

他们是2021年服贸会的志愿者。共青团北京市委副书记、服贸会执委会志愿者服务指挥部执行指挥李健介绍，2021年服贸会共招募志愿者1500名，其中，在国家会议中心服务的志愿者约600人，在首钢园区服务的志愿者约900人。

他们来自清华大学、北京邮电大学、中央民族大学、北京外国语大学、北京林业大学、中国矿业大学（北京）、北京工业大学、首都师范大学、北方工业大学、北京信息科技大学、首都经济贸易大学、北京建筑大学、北京农学院、首钢工学院、北京青年政治学院等15所在京高校，以及团石景山区委、首钢集团。

李健说：“大家坚持上岗服务，用最美的微笑、最人性化的服务，再次擦亮北京志愿者‘金名片’。中央政治局委员、市委书记蔡奇同志称赞‘志愿者是服贸会一道亮丽的风景线’。”

这些志愿者多数是00后，部分是95后。

刘一航出生于2001年，这是他第一次参加服贸会，对于志愿者的工作，他说：“累，但很值得。学到了很多东西，也锻炼了自己。”

9月2日，2021年服贸会开幕当天，刘一航主动报名担任开幕式的疫情防控志愿者。下午1点，他准时到岗，在闸机口仔细检查每位入场人员的健康码、核酸证明、疫苗证明等。

“那天很晒，在太阳下站了3个多小时之后，有点儿站不住了。”由于天气炎热，人流量大，刘一航有点儿体力不支。整个下午，刘一航只有半个小时的吃饭和喝水时间，结束工作时已是晚上9点，拖着疲惫的身子回校后，被汗浸湿的衣服黏在身上，“大脑就像缺氧了一样，是蒙的。”

除了高温，今年服贸会还遇到暴雨。9月4日，北京遭遇暴雨天气，气温骤降，但为了呈现志愿者的良好仪态，在岗的志愿者坚持统一着装，只穿着半袖在秋雨中进行志愿服务。北京邮电大学大三学生韩蒂说：“那天真的挺冷的，尤其室外的志愿者真的很不容易。”

韩蒂出生于2001年，这是她第二次参加服贸会志愿服务。去年她被分配到闸机口进行检查，今年她被分配到首钢园，在“志愿者之家”为志愿者提供服务。

今年的服贸会规模较往年有了进一步提升。2021年服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长闫立刚介绍，2021年服贸会围绕“数字开启未来、服务促进发展”主题，举办了5场高峰论坛，200场论坛会议、推介洽谈和边会，吸引了来自153个国家和地区的1.2万余家企业线上线下参展参会。这也说明，志愿者要服务更多的展商、参会人员和观众。

北京青年政治学院的孟繁辉被分配到国家会议中心的闸机口工作，“这是一个侧门，每天都有几千人流量。”孟繁辉说，为了做好工作，闸机口的志愿者每天早上7点半到岗，早于其他岗位志愿者的到岗时间，“工作完很疲惫，到了宿舍，很多同学连衣服都来不及换就睡着了。”

刘一航要熟记服贸会期间每天举办的会议、论坛的内容和地址。9月3日起，他被分配到国家会议中心综合台，解答来往参会人员和观众的疑问，“每天要背几十个会议的名字和地点。”

尽管累，但志愿者们都觉得，参加服贸会收获远比付出多。

刘一航在工作中遇到了一位有十几年志愿工作经历的退役老兵，他向刘一航讲了自己的故事，并寄语刘一航：“你们代表了当代大学生的形象，国家的未来在你们身上。”一位来自中东地区的嘉宾，在刘一航的帮助下顺利找到了开会地点。这位嘉宾和志愿者合了影，用中文说了句“谢谢”。刘一航说：“让我很惊喜也很感动。”

孟繁辉在服贸会过了一个特别的生日。

9月4日，服贸会组委会为9月生日的志愿者举办了生日会，100多名9月出生的志愿者一起唱生日歌、吹蜡烛。“第一次这样过生日，很多观众也为我们唱生日歌，真的很感动。”孟繁辉说，这将是难忘的回忆。

韩蒂说，服贸会带给她的是更广的眼界。2020年，韩蒂在服贸会做志愿者期间在一个展区看到了3D影像，后来在她报考辅修专业时，服贸会上了解到的知识帮助她成功入选。在今年的服贸会北京老字号展区，有一个观众拉着韩蒂问：“你帮我分析分析，这里有什么商机。”韩蒂说，服贸会让更多普通民众看到了服务贸易的商机，让更多人感受到国家的强大。

这也是范凯欣的感受，这名北京邮电大学的研二学生，负责场馆咨询服务。“服贸会规模大、国际化。”她说，展出的黑科技体现了我国在服务贸易领域的实力。

“很荣幸能够参加服贸会。”刘一航说，“这次服贸会上有很多重磅消息发布，我们作为参与者，见证了国家的发展，也为国家贡献了自己小小的力量。”

（中青报·中青网记者 张敏）

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