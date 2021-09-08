原标题：江苏：青春闪耀在防疫一线

几天前，南京市公共卫生医疗中心抗疫医疗队90后队员甘聪在整理一位小患者出院后的房间时发现墙上有一幅画，作者是六年级小女孩欣欣（化名）。

她在画中写道：刚开始来到这里时，我认为这就是一所医院，但是现在，我感觉颠覆了原先的想法。这里很热闹，小朋友们每天嘻嘻哈哈，大人们似乎也不很着急。这里存在的并不是沮丧，让我感觉这不像是一所医院。

此次新冠肺炎疫情中，南京市公共卫生医疗中心收治包括南京、扬州等地的确诊病例560例。由于14岁以下儿童的护理和治疗工作专业性较高，南京市儿童医院组建了47人的青年突击队，赶往这里照顾“小病号”。其实，这是江苏众多青年突击队的一个缩影。

疫情发生以来，团江苏省委在全省各级团组织和广大团员青年中开展“青春护苏 一线有我”防疫专项行动，组织动员22万名团员青年、8.7万名青年志愿者、5655支青年突击队，奋战在采样检测、突击攻坚、防疫宣传、关爱保障“四个一线”，累计开展志愿服务21万人次，服务时长达150万小时，有效助力全省疫情防控大局。

采样检测“在一线”

“我们是医学生，我们先上！”疫情暴发后，南京中医药大学师生的微信朋友圈被刷屏。7月24日，该校招募师生支援南京核酸采样，短短两小时，原定800个招募名额就超额达成。“我的电话还没打完，分配名额就被抢完了，同学们太让我感动。”该校第三临床医学院青年教师范晨怡说。

同一时间，扬州大学医学院团支部书记黄九龙来到江宁区，他们为社区两三岁的孩子做检测，为社区内行动不便的老人提供“上门入户服务”……因工作繁忙顾不上吃饭，附近群众就给他们订外卖。继该校625名医学师生驰援江宁后，7月26日，627名医学生志愿者深入扬州各社区。两天时间里，他们完成近14万例核酸采样。

此外，来自南京大学、南京医科大学等高校的数千名团员青年投身核酸采样、流行病学调查等抗疫环节；东南大学附属中大医院22名年轻人组成的“检验战队”，24小时“抢”出近万份核酸报告；团无锡市委在短短1天内招募1.2万名青年志愿者，奔赴超200个核酸检测点……

不管是在社区、核酸采样点等点位组织志愿者开展分流疏导、信息登记，还是利用高科技助力核酸检测，来自江苏的数万名青年用“铁脚板”筑起疫情防控的“铜墙铁壁”。

突击攻坚“在一线”

高风险封控地区是抗疫战场的重中之重。7月31日，23岁的江宁水务集团员工袁权报名参加了团南京市委组织的青年突击队，成为高风险地区禄口街道秦村社区的一名“保姆”。这里每隔两天要进行一次核酸检测，他每天5点多起床，7点前赶到小区。作为楼长的他负责1栋楼4个单元共145人。

8月，扬州仪征市新集镇经济发展局工作人员田延也成为青年突击队成员，每天晚上9点到凌晨5点他都在扬州市与仪征市高速公路出入口执勤。此外，24岁的他在走访时发现，当地约有千余名建筑工人，因疫情暂不能返乡。“他们吃住在工地，条件艰苦，防疫也不能马虎。”于是，他隔三岔五跑工地宣传防疫知识，还主动帮他们联系核酸检测。

不论是袁权，还是田延，都是众多奋战在抗疫一线志愿者的缩影。在疫情防控最关键的时刻，各地青年突击队迅速集结，赴中高风险地区开展服务。团江宁区委组织发动4400余名青年志愿者、8批青年抗疫突击队，坚守在禄口街道封控区及周边区域防疫一线；团扬州市委组建297支青年突击队共3010人，下沉封控小区，重点保障足不出户居民的生活物资供应配送。

全省各地各行业青年突击队有力支援了抗疫主战场：省青商会副会长单位中天钢铁集团迅速组建青年突击队，进入封控区开展连续30天的应急服务；江苏交控组建125支疫情防控青年突击队，坚守在道口一线联防联控；江苏电信青年突击队出动通信保障人员1716人次，火速建成南京市疫情防控指挥中心办公网络，为省信息中心核酸采样系统增开15条专线；中建安装集团有限公司先后组建青年突击队72小时接续作战，完成溧水消杀中心等5个防疫工程建设……

抗疫宣传“在一线”

最近，一段3分钟的手语翻译视频《德尔塔毒株的那些事》在网上火了。这个视频的制作者是南京科技职业学院学生陈鑫，他是国内首位00后持证手语翻译，也是第一届“江苏青年好网民”。

“德尔塔”毒株来势汹汹，可听障群体却并没能那么快意识到危险性，陈鑫想要录制一个科普视频。为保证科学性，他翻遍了疾控的官方科普消息，花7天做了这段视频，为南京1.2万名听障人士提供疫情防控科普知识。后来，该视频得到各级团组织支持，网上已有5000多万人次关注。

近期，各种声音在互联网流传，舆论场成为另一个抗疫战场，团江苏省委注重发挥团属舆论阵地作用，及时跟进更新官方信息，主动开展网络辟谣。

据介绍，江苏共青团微信、微博每日不间断推送疫情最新消息，发布疫情有关推文417篇，辟谣58篇，总阅读量超2000万，有力营造了青春战疫的良好氛围。官方抖音号、快手号发布《守护在抗疫一线的江苏青年》等原创视频57条，浏览量超2000万。

疫情发生后，团江苏省委还组织团员青年、专业宣传队伍进社区、进网络。《党有号召，青年行动——护“宁”平安青年抗疫志愿者招募》微信文章阅读量近40万，招募公告发布当天，南京就有7000余名各界青年踊跃报名。

关爱保障“在一线”

暑假里，南航团委组织公益线上夏令营，义务为抗疫一线人员子女提供线上公益家教。7月24日发布招募公告以来，共有220余名大学生报名。抗疫一线人员纷纷表示，“疫情期间，没时间陪孩子，课外辅导班也停了，本来还发愁，幸好老师们带来这么多精彩的课程。”

江苏各级团组织紧扣一线医护人员、青年志愿者和受疫情影响的困难群众等重点人群需求，精准实施贴心服务和关爱保障，让青年志愿者舒心、被隔离群众安心。比如，为青年志愿者配备医用口罩、橡胶手套、隔离面罩等防护“7件套”，免费提供“爱心保”防疫意外保险、流量和通话时长补贴，以及出行打折优惠，保障志愿者防护、通信、出行无忧。开展“向逆行者致敬”关爱活动，为1591个定点医院医护人员家庭送上“关爱暖心礼包”。

针对因疫情导致青少年防疫安全、学习陪伴等方面的困难，团江苏省委聚焦困境青少年群体，实施关爱行动。全省各级团组织开通了“12355”服务台青少年防疫专线，资深心理专家24小时在线值班，为受疫情影响的青少年提供咨询服务；逐一联系5599名“事实孤儿”关爱对象，及时配送防疫、防暑和学习生活物资等“防疫爱心包”；开设1400余个“云端”爱心暑托班，有机融入红色主题教育、趣味科学实验等课程，线上陪伴3.2万名农村留守儿童。

疫情席卷而来，江苏多地农产品销售渠道受阻。江苏各地团组织开展“新农菁英”助农行动，以直播带货、社群团购、大宗采购等方式，帮助受疫情影响滞销农产品广开销路，截至8月25日，累计帮助260个滞销农户销售农产品30万单1500万余元。（中青报·中青网记者 李超）

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