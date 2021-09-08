原标题：钟南山：行进的步履从未停歇

距离中国工程院院士钟南山获得共和国勋章，已经过去了一年时间。作为共和国的最高荣誉勋章，共和国勋章只授予在中国特色社会主义建设和保卫国家中作出巨大贡献、建立卓越功勋的杰出人士。作为对我国，乃至世界范围内新冠肺炎疫情防控作出重要贡献的呼吸病学专家，被网友们称为“国士无双”的钟南山，当之无愧。

钟南山即将迎来自己的85岁生日。通过观察他近一年来的工作和生活轨迹不难发现，这位在颁授勋章仪式发言中将自己定位为“一名胸肺科医生”的老人，并没有停下探索和奉献的脚步。

“中国疫苗的有效率大概是70%左右，那么中国需要全部人口的80%以上接种疫苗，才能够建立有效的群体免疫。现在，中国的疫苗接种率到今年年底大概可以达到80%以上。”在近期的一次会议中，钟南山就中国要达到怎样的疫苗接种水平才能实现“群体免疫”，给出了自己的研判。对于疫情防控中公众较为关心的议题，钟南山总是从专业角度，给出自己的看法和建议，为大家答疑解惑。

而对于自己的老本行——呼吸疾病领域的研究工作，尤其是与新冠肺炎疫情相关的研究，钟南山则从未离开过第一线。

今年Delta毒株引起的新冠肺炎疫情再次来袭，钟南山带领团队积极开展抗疫应急攻关，首次对Delta病毒感染特性、传播规律、临床特点进行总结，为该病毒的防控提供了重要参考。此外，在钟南山的带领下，团队还针对新冠病毒抗原检测研发了新型、简便、高效的检测方法，率先进行了密闭环境病毒传播防控技术产品研发，并加强同国内疫苗顶尖团队合作，加快进行新型疫苗研发，以及启动疫苗保护效果评价。

对于广州中医药大学附属第一医院的同事和学生们而言，钟南山除了务实严谨、处变不惊的“冷峻”一面，更有着富有理想和激情的另一面。

在今年8月19日我国第四个“中国医师节”来临之际，钟南山跟院里其他医护职工一起，倾听了此前一轮广州疫情中，医院外派支援医疗团队的分享。在讲话环节，他不无激动地对听众们，尤其是年轻医护们说：“我们的医生在关键时刻站得出来，危急关头豁得出来，这是一种舍我其谁的精神状态。这并不是自负，而是一种能做敢做的责任与担当。我敢做、我能做，我们的年轻人就要有担当精神，关键的时候站出来、走出来，舍我其谁，这叫精神，这种精神是正面的，我敢担当！”（记者 王忠耀 吴春燕）

(责编：李依环、温璐)