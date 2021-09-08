陕西省宜川县壶口镇壶口瀑布壮美如画。

肖学平摄（人民图片）

暑热退去，秋日悄然来临。如果让我说什么样的秋景最能感染我、打动我、激发我，那一定是壶口瀑布。

那天下午，乘一辆大客车，从陕西宜川县城曲折东行。大客车在黄土高原上行进着，时而驶入沟壑纵横的谷底，时而跃上浑圆的山峁。山羊、牧羊人、窑洞、白杨树、梯田，一一从车窗前闪过。车近黄河，但见路旁怪石嶙峋，巨岩如劈。

似乎听到壶口瀑布的喘息了。黄河已在脚下，车窗外，但见相距不远的一大一小两块黑色巨石，在滔滔的黄色浊流正中岿然不动。河水至此，被分成两股而下。

壶口瀑布就在眼前。前方，在两岸起伏的山崖中间，似有一团团云雾在腾挪、飞升、碰撞。隐隐地，有浪涛跌撞声飘摇而至，如雷，沉闷入耳。透过车窗，我看到巨龙般的黄河水，在一道深长的河槽中，时而沉郁，时而激昂，蜿蜒曲折，但又百折不回，拼力向前；其骄姿神韵，在我的肺腑间注入了一股大丈夫之气。

车甫一停下，一车人跑下车，奔向炸雷般轰鸣的壶口瀑布。壶口瀑布位于黄河中游，陕西省宜川县与山西省吉县交界处，是中国著名的瀑布之一，第四套人民币50元的背面图案即取自此处。据说，当年大禹治水，即自此始。天似穹庐，笼盖着两岸沉默的山，笼盖着这一条奔腾、喧闹了不知多少年的河。

壶口瀑布就在那堵突出的黑色巨岩前，雄壮地演奏着令人澎湃不已的乐章。远处，数不清的浊浪行进成宽达四五百米的黄色大军，夕晖在黄色军团攒动的旗帜上闪射出万千光芒；稍近处，宽大的黄色军团几乎同时编组成一支支敢死队，喊着冲锋的号子，跃动着、突进着，前头的仆倒了，后面的又紧紧顶替上，左边的消失了，右侧的还在拼杀；再近些，滔滔的黄流骤然被夹进仅有几十米宽的河槽中，像一头被圈进铁笼的雄狮，咆哮着、厮杀着，燃烧着怒不可遏的情绪，宣泄着一个斗士应有的本色；更近些，暴怒的急促的水流涌起一个又一个浪头，喷沫溅雨，挟风带雷，争先恐后地跃入30多米深的谷槽中，像一个个高唱战歌、视死如归的壮士，在跌落中完成了生命最壮美的进击。

壶口瀑布之所以得名，据说就在于幅面宽阔的黄河水在狭窄的此处，被压迫、缩紧，犹如从一尊高耸的壶口倾泻而下。

欣赏着眼前“天下黄河一壶收”的壮观景象和雄伟气韵，感受着身旁气浪与水雾共舞，鼙鼓与凉风齐鸣，我的身体和灵魂仿佛都经受了一番艰难困苦接踵而至、但理想的旗帜永远拼力向前的历练，沐浴了一场极不轻松、但终于迎来阳光普照、万众欢歌的战斗洗礼。（邱昭山）

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