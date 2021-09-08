荛公寨秋景

王宏伟摄

天气转凉，秋意愈浓。朋友说荛公寨的秋天有韵致，便相邀同去。荛公寨在雪峰余脉湖南新化的天龙山上，声名不彰，分外清静。

我们驱车盘旋而上，过山尖铺、木山铺，就是荛公寨。一路向上，还有巨口铺、岩口铺、白云铺……在“铺”的周边，缠绕着很多“寨”，维山寨、天马寨、壶峰寨。据说，这里古时是官道，大抵官人和胥吏落担于此，休养生息，周边渐成村寨，村民也大多是官家和兵家的后代。

山谷里车辆稀少，人不多见，如同走在历史的幽深处。一路上溪水相伴，从山上流下来的泉水，在地势平缓的地方积水成潭，清亮澄澈，小虾在潭水中游弋、嬉戏。攀附在枫树上的藤蔓粗壮，各种不同的鸟儿在枝条、树梢间跳跃，不时发出声音。山中的天气说变就变，刚刚晴好，突然间黑云压阵，天色阴沉晦暗，我们在山谷间停留下来。不一会儿，秋风起，天降秋雨。透过车窗，我们看到雨势虽急，但应该不会持久，便也心安。约莫半个时辰，已见东边天空有了裂缝，阳光从树梢中朝着我们射过来，雨停了。

雨后山里的空气清新，天边洇染着水墨一般的积云。我们踩着布满青苔的石块，走在一尺来宽的石阶路上，小心翼翼地蜿蜒前行。路旁山花烂漫，身边蝶绕蜂飞，满目苍翠。行至半山腰，只见屋舍俨然，草木森森，心旷神怡。杜鹃的鸣叫声回荡在广阔的苍穹中，让人心生亲切与踏实。

千年银杏、枫树就生长在山势险峻的悬崖上，直插云霄。掌状的银杏叶本就很美，它们参差的色彩、树叶变色的次序更让我惊叹。它们向上而生，就算是同一株，叶色也不尽相同，有的是纯粹的深紫红色，有的是明黄，有的则介于两者之间。枫树的叶片正在变色，路边有一丛被阳光照得极为好看，叶绿素褪去，叶脉鲜红，网状的纹理细微透亮。抬头看看树尖，有一种目眩的感觉。

我们在山中行走时，光线特别好，眼前的山体甚至每一棵树都被照亮，阳光像金箔片般在树叶上闪动。山上还有一片水杉林，非常高大，树干挺拔，呈现出整齐的舒展之态，在头顶交织出一片柔软的天棚。水杉树的枝条有水漾之感，不比枫树枝遒劲，不似银杏枝芜杂。即便到了冬天，水杉树也能通过根脉汲取养分，获得指向天空的力量，沉默又坚韧。

行到高处，便可看到远山上不同树种所构造的层次，树与树之间轮廓变得清晰，像是彼此间有了客气的距离。再过些日子，山上的银杏树、栾树、枫树、梓树都像接到了指令似的，渐渐地变黄变红。慢慢地，整个山林寂静下来，好像一个盛大的乐章到了末尾。

一路上，很多地方是陡峭的岩石峭壁，看上去比草坡更有意思一些。有一滴一滴的水珠从岩石的缝隙里渗透出来，形成一线线细细的流水。在岩石间还不时能看到一丛一丛生长得极壮实的马鞭草，还有开着不同花朵的小草，它们点缀在悬崖间，不但好看，还让人生出爱惜之情。走累了，坐在石阶上，看着山间飞来飞去的流云，体会着“乱云飞渡仍从容”之意。举目四望，青山绿黛，恍如世外。

夕阳落去，大地沉睡，万籁俱寂。天空中隐约闪烁着几颗星星，点点星光透过枝蔓的缝隙洒入潭中，不禁让人想起“江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰”的诗句来。

在荛公寨的秋天里，我若有所思。大地已经开始为下一个春天默默休整，蓄积能量。我想起理查德·梅比在《杂草的故事》里的一句话：“美是一个过程，是生长和衰老中表现出来的优雅。”（张强勇）

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