咪西都村核桃林

从咪西都村往上走，一股冰凉的空气从林中蹿出。碧绿的林地间，野花摇曳，彩蝶飞舞，山茶花、马樱花、一品红争奇斗艳，野生何首乌、桔梗、黄芩、茯苓等随处可见。漫山遍野全是野核桃树，越往里走，核桃树越密，地上的落叶越厚。山坡上，大大小小，高高低低的野核桃树，似一个个绿色小帐篷，更像是一把把绿色小伞。

咪西都村位于云南省楚雄彝族自治州双柏县，“咪西都”出自彝语，“咪西”意为风，“都”意为洞，“咪西都”意为风从山洞里吹出来。怎么会有这样的地名？带着疑惑，我们走进咪西都村，在一个长者的引领下，在山脚下找到了一个深不见底的黑洞，村名即因之而得。村民说，黑洞早已存在，不知是怎么形成的，早年在黑洞周围长出一片野核桃树，越长越茂盛，逐渐向山上蔓延，久而久之，形成了如今的万亩核桃林。

村民们说，这里的绿水青山，就是金山银山，这成片成山的野核桃林，就是村里的绿色银行。

上世纪五六十年代，村民们吃不饱肚子，就到山上去捡野核桃，拿回家放入石杵臼内，用棒槌敲打去壳，用核桃仁做成核桃饼充饥，有的村民还拿核桃饼到附近村社换鸡蛋，也有村民榨取核桃油食用。可以说，野核桃救了许多人的命。后来，村民的生活渐渐好转，因野核桃壳硬果肉少，加工起来很是麻烦，逐渐少有村民上山去捡野核桃。那些掉落在地的野核桃就成了野生动物们的美食。可惜，大开荒年代，生产队在山上开荒种苞谷、办养牛场、开办职业培训学校，大片的野核桃树被损毁，山上光秃秃一片，让人很是心疼。

后来，越来越多的村民理解并认同了“绿水青山就是金山银山”的理念，他们开始主动保护生态，不再乱砍核桃树。工作队进村后，发动村民大力栽种核桃树，曾经光秃秃的山地上又长满了核桃树。山绿了，水清了，麂子、野猪、野兔、野鸡、布谷鸟、鹧鸪、绿斑鸠等野生动物也渐渐多了起来。村民在核桃树下种黄精、重楼、何首乌等中药材，有的还种植玫瑰花，加工成玫瑰花茶、玫瑰红糖，拿到市场上卖，经济收入增加了，村民的腰包渐渐鼓了起来。家家户户盖了新房，村里硬化了路面，清汪汪的山泉水流进农家小院，生活一天比一天好，人人脸上笑开了花。

这是我遇见过最大的一片核桃林，绿色的山坡上，一眼望不到边，硕大的核桃林，催绿了座座荒山，也唤醒了藏匿于大山深处的咪西都村。现如今，每逢节假日、周末，许多城里人及附近村民都会开着私家车，携老带小来到核桃树下休闲度假，咪西都核桃林成了远近闻名的幸福林。（尹世全 文/图）

(责编：李依环、温璐)