本报记者 李 贞

在苏州市中街路社区党群服务中心，苏州交警为这里的工作人员宣传、讲解电子驾照申领步骤。

新华社记者 李 博摄

今年9月1日起，北京、长春、南宁等28个城市开始推行机动车驾驶证电子化。驾驶人可通过全国统一的“交管12123”手机App进行申领，在办理交管业务、接受执法检查时使用，便利出行。明年，电子驾驶证还将在全国范围推行。

让出行更方便

“电子驾驶证申领很方便的，手机一操作，上传照片，24小时之内就申请成功了。我周围朋友们也都是早早申领了。”今年6月1日，天津、成都、苏州3个城市率先启动试点驾驶证电子化，成都市民刁先生第一时间就领到了电子驾驶证，他告诉记者：“申请后，出门开车再也不怕忘带纸质版的驾驶证了。”

驾驶证电子化是公安部深化“放管服”改革的一项重要举措。6月开展试点以来，天津、成都、苏州3地已有200多万名驾驶员申领使用，简化了办事手续资料，提升了证件使用便捷度。如今，新增北京、石家庄、长春、大庆、上海、无锡、盐城、泰州、宁波、嘉兴、南昌、济南、青岛、长沙、广州、深圳、南宁、重庆、绵阳、自贡、南充、贵阳、昆明、西安、银川等25个试点城市。这些已推广应用城市发放的电子驾驶证在全国范围内有效。

北京开放电子驾驶证申领后，记者在“交管12123”App上进行了操作。点击首页“业务中心”快捷栏中“驾驶证电子版”一项，通过人脸识别即可快速申请。不到10分钟，就提示审核通过。

据此前召开的公安部新闻发布会介绍，电子驾驶证具有统一性、实时性、安全性3个特点。电子驾驶证式样全国统一，与纸质驾驶证具有同等法律效力。电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证状态，方便实时查询、实时出示、实时核验。并且，采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证了电子驾驶证真实唯一、安全可靠。

需要注意的是，申请电子驾驶证需保证驾驶证状态为正常，未出现违法未处理、事故未处理等情况。申请人的驾驶证应当在有效期内，驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检、逾期未审验、公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾驶证。

据悉，下一步，按照“试点先行、逐步扩大”的原则，电子驾驶证将进一步完善信息系统，健全配套制度，扩大应用场景，陆续在全国范围内分阶段实施，到2022年在全国全面推行。

受到驾驶人欢迎

电子驾驶证的推行受到广大群众欢迎。公安部数据显示，在北京等28个城市推行机动车驾驶证电子化，直接惠及1.15亿驾驶人。9月1日当天，全国共有272万人通过“交管12123”App申领了电子驾驶证。

各试点城市的交管部门为应对市民申请，也做好了充足准备。山东省青岛市公安局交警支队车管所组织各车管分所、12123电话咨询人员进行了业务培训，熟悉工作流程和电子驾驶证提交要求，了解提交照片的规范，及时解答群众的疑问、及时受理群众的申诉。截至9月2日15时，青岛市已核发电子驾驶证27万余个。

在江西省南昌市，8月31日下午申领平台刚开放测试，就已经有市民进行了申领。9月1日当天，南昌市有近11万名驾驶人申领到了电子驾驶证。截至9月2日，南昌市电子驾驶证有近16万人申领，审核通过率达到94%。

9月1日当天，吉林省长春市也收到了12万余条电子驾驶证申请。长春市公安局交警支队向市民发布提醒表示，电子驾驶证受到广大驾驶人欢迎，新措施启动初期预计会出现集中申请，形成申请高峰，驾驶人可错开高峰申请。

记者了解到，电子驾驶证使用起来十分便利。驾驶人可登录“交管12123”App，实时查询、出示本人电子驾驶证，离线时也可使用App上已生成的电子驾驶证。执法查验时，对出示电子驾驶证的公安交管部门不再查验纸质驾驶证。办理交管业务时，可出示电子驾驶证办理车驾管、处理交通违法等业务，无须再提交纸质驾驶证。但有需要扣留驾驶证情形的，仍需要出示纸质驾驶证。

随着电子驾驶证数量增加，越来越多的驾驶人享受到了“亮证”带来的实际便利。公安交管部门可以不断提升电子驾驶证在路面执勤执法、违法处理、交通事故处理过程中的使用便捷度，拓展电子驾驶证在客货运输、汽车租赁、保险购置等方面的使用范围，方便群众办事和驾车出行，更好服务优化营商环境。业内人士认为，互联网技术已渗透到各项交管服务中，随着互联网平台服务不断完善，线上业务办理将成为常态，人们的出行生活将变得越来越轻松便捷。

(责编：李依环、温璐)