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儿童专科心律失常介入培训基地“花落”上海

2021年09月06日20:32 | 来源：中国新闻网
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儿童专科心律失常介入培训基地“花落”上海

儿童心律失常的诊疗策略不能照搬照抄成人治疗经验。 上海儿中心供图

中新网上海9月6日电 (陈静 姜蓉)“儿童不是缩小版的成人”。记者6日获悉，中国国内有了儿童专科心律失常介入培训基地。

国家儿童医学中心(上海)、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(下称：上海儿中心)正式获批成为国家卫生健康委员会心血管疾病介入诊疗技术培训项目心律失常介入(导管消融)基地。

据悉，儿童心律失常是儿童心血管疾病中的常见病、多发病，长期以来只能依靠药物手段进行控制。对于儿童来说，心律失常药物治疗周期长、易反复、停药难，亟需研发新的治疗方案。儿童心律失常诊疗先驱周爱卿告诉记者，儿童心律失常的诊疗策略不能照搬照抄成人治疗经验，应走出一条精准化、个体化诊疗道路。该院心内科专家们攻克儿童射频消融这一难题。

儿童心律失常诊疗专家周爱卿告诉记者，2000年，上海儿童医学中心率先顺利实施儿童起搏器植入术；2003年，成功开展第一例儿童射频消融术。该院电生理团队参与撰写了中国首份《中国儿童心律失常导管消融专家共识》，在科研方面建树颇丰。

至2021年6月，上海儿童医学中心共完成各类射频消融手术2037例、起搏器植入术388例，接受室性心动过速射频消融手术年龄最小的患儿仅5月龄、心内膜起搏器植入最小龄患儿仅2月龄。

据悉，目前，上海儿童医学中心心血管内科已成为中国知名儿童心血管疾病诊疗高地之一。如今，心内科携手业内同道，定期组织开展儿童心律失常诊疗学术讨论，推动儿童射频消融及起搏器植入在全中国规范开展。

上海儿中心方面当日表示，将继续致力于培养儿童起搏电生理专科医师，促进儿童起搏电生理诊疗进一步规范化、系统化，造福中国心律失常患儿。(完)

(责编：王子锋、郝孟佳)

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