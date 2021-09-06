人民网北京9月6日电 （记者孙竞）在第37个教师节前夕，“国培计划”名师名校长领航工程总结宣传活动4日至5日在北京师范大学举行。本次活动以做新时代的“大先生”为主题，旨在总结“国培计划”名师名校长领航工程培养教育家型教师校长的成果，展示名师名校长为学、为事、为人作示范，担当、改革、创新当先锋，努力做教育家型教师校长的风采，激励引导广大教师争做新时代的“大先生”。“人民教育家”、上海市杨浦高级中学名誉校长于漪，北京师范大学资深教授顾明远，清华大学文科资深教授谢维和参加活动并作主旨报告。

于漪老师认为，“大先生”必须有大的视野、大的胸怀、大的格局、大的担当和大的气象，她用“思想自信”和“实践自觉”八个字指明了新时代“大先生”的自我修养。于漪老师指出，理想信念是“大先生”的灵魂，教师要扎根中国广大的教育土壤，不断凝练教育教学的原创思想，走出中国特色社会主义教育之路；改革创新是“大先生”的标志，教师要刻苦钻研，关爱学生，不断丰富学识，锤炼好立德树人的基本功，她祝愿名师名校长领航工程学员们站在理论和实践结合的高度，成长为新时代的“大先生”，恩泽莘莘学子，对新时代教育做出更大贡献。

顾明远教授从《礼记》中对“先生”的表述讲起，指出教师要做“大先生”，要有坚强的理想信念，心怀祖国，坚持走中国特色社会主义道路，为实现中华民族伟大复兴作出贡献；要不断提高专业水平，严谨治学，深耕科研，研究真问题；要把立德树人作为根本任务，培养肩负中华民族伟大复兴历史使命的下一代。他分享了自己70多年教育生涯中的难忘经历，表达了作为新中国培养起来的第一代教育工作者，见证我国教育发展的欣慰之情，并勉励学员们严谨笃学，争当一名真正的“大先生”。

谢维和教授认为，“大先生”是名师名校长领航工程的培养目标和学员群体的生动写照，是对新时代教师队伍建设工作的新要求，是教师个人专业发展的基本坐标。他从“社会的尊者”“心怀‘国之大者’”和“立德树人的能者”三个维度描摹了“大先生”的样子，认为这是对教师的社会地位、学术地位和政治地位的一种充分的肯定。谢教授还用“自律”“自知”“自胜”“自信”“自力”五个关键词深入解读了“五育并举”体系的内涵，使参会人员深受启发。

北京大学教授陈向明、上海师范大学教授张民选、广西师范大学教授孙杰远、首期名师领航班学员尤立增、第二期名校长领航班学员刘希娅等以圆桌论坛的形式深入探讨了名师名校长的使命担当与做新时代的“大先生”的关系；学员代表围绕“大先生”与新时代师风师德建设、教师专业发展、校园文化和学校评价等议题，参与了四个分论坛的交流研讨。

2018年起，“国培计划”名师名校长领航工程遴选了14个名师培养基地和13个名校长培养基地，对129名教师和121名校长进行3年连续性、系统化培养。活动为本届名师名校长学员颁发了结业证书，学员代表宣读了《努力成为塑造学生品格、品行、品味的大先生——中小学名师名校长领航工程学员致全国中小学教师、校长的倡议书》，号召全国教育同仁坚定不移践行立德树人、担当有为投入教育改革、初心如磐献身基础教育，凝心聚力育时代新人，笃行致远谱教育新篇。

名师名校长领航班2021届学员，北京师范大学名师领航工程项目办、国家教育学院名校长领航工程项目办，清华大学、北京大学等培养基地相关负责人等三百多人线上线下参加了本次活动。

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