人民网北京9月6日电 （记者李依环）记者从广西大学获悉，2020年至今，该校有138名研究生两次申请均未能通过学位申请审核而不再具有学位申请资格。在导师管理方面，44名研究生导师因指导多人次未通过学位申请审核的（或个别研究生学位论文抽查被界定为“问题论文”），被先后暂停2020年或2021年招生资格。

该校有关部门负责人表示，近年来，学校创新理念，锐意改革，不断加强研究生学业管理，学业预警与分流淘汰工作成效初显。

记者了解到，2020年，广西大学全面修订包括《广西大学研究生学位工作管理办法（2020年修订）》《广西大学研究生培养工作规定（2020年修订）》等在内的学位与研究生教育8大文件体系，通过调整学制及学习年限、构建分层分类培养目标及培养方案，加强培养过程质量审核，建立研究生的学分审核、中期考核、结题考核、学位申请审核等四个审核环节，开展学业预警与分流淘汰，以确保研究生达到预期培养目标，提升研究生学位授予质量与人才培养质量。

自2020年3月至今，广西大学约8%的递交学位论文送审的研究生未能通过论文专家双盲评议。约200位研究生对专家评议意见质疑进行学位申诉，经学院受理并提交到学校学位评定委员会审议的有20多起，最终均以学位论文质量不高，存在评议专家评议意见所述的各类质量问题，申诉被驳回。绝大多数未通过第一次学位申请审核的研究生经认真修改完善论文，最终通过第二次学位申请审核，被授予学位。

截图来源：广西大学官方网站

根据广西大学学位评定委员会办公室发布的《关于2021年博士、硕士学位申请审核工作的通知》规定，研究生在有效学习年限内，学位申请审核仅有2次机会。学位申请者未对盲审评阅意见加以修改或修改未达要求的，不应取得答辩资格；未对答辩意见加以修改或修改未达要求的，学位评定分委员会不应受理其学位申请审核，或不推荐学位授予。对提交到学校学位委员会审议的学位论文仍存在明显质量缺陷的，校学位委员会可做出不授予学位的决议。

广西大学2021年研究生分流淘汰情况。（数据来源：广西大学官方网站）

据悉，今年以来，广西大学就不同年级在校研究生的课程学习、选题开题、实践及结题等环节进行学分审核、中期考核、结题考核，对预警后在规定时间内仍未通过考核审核的，经各学院学位评定分委员会审议、学院网站公示，共有国内研究生67人、留学研究生32人未通过培养环节的审核或考核。经校学位评定委员会审定，对67名国内研究生，8名留学研究生做出终止学业，予以肄业、结业决议。对24名因疫情影响无法返校的留学研究生同意暂缓审核考核的决议。

该校有关负责人介绍，接下来，学校将培养质量进一步纳入教师岗位考评范畴，将指导研究生出现优秀论文或质量问题纳入岗位考核的正面和负面清单，将进一步压实导师职责，推进学校研究生培养质量不断提升。

(责编：李依环、秦华)