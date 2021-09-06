人民网北京9月6日电 “今天来北大报到啦！以后就是北大新生‘学习宁’了。”今天上午，乒乓球“大满贯”得主、里约奥运会女单冠军丁宁宣布，她成为北京大学的一名新生。

丁宁在个人社交平台上说，26年与乒乓相伴，每个瞬间，都觉得无比珍贵。“5岁开始学打球懵懂的我，10岁来到北京逐梦的我，国际赛场为国征战的我，在奥运会上收获冠军完成‘大满贯’的我，在里约奥运会闭幕式上担任中国代表团旗手的我……”

“从今天开始，我的乒乓球运动员生涯就要画上句号了，未来，我要朝着新的梦想努力，去挑战新的可能。”丁宁表示，“我会继续加油！未来希望继续为体育事业、为大家贡献自己的力量。”

据悉，丁宁1990年6月20日出生于黑龙江省大庆市，5岁开始打乒乓球，10岁进入北京队，2003年进入国家青年队，2005年入选国家一队，2016年夺得里约奥运会女单金牌后成就“大满贯”壮举。2017年2月，丁宁成为中国女乒队长。

记者了解到，丁宁将成为北京大学体育教研部2021级体育硕士研究生新生。在个人社交平台的发文中，她配发了三张有意义的照片：儿时练球的自己、在里约奥运会上夺得女单冠军手拿金牌的瞬间、手持北京大学录取通知书报到的留影。

面对丁宁的人生新选择，中国乒乓球协会主席刘国梁、国乒女队主教练李隼、乒乓球运动员张怡宁纷纷送出寄语。

谈及对丁宁印象，刘国梁说，一是她赛场上坚韧的意志，另一个是她赛场下阳光的心态。

刘国梁提到，在成功的背后，其实丁宁也曾遇到挫折。无论是2010年莫斯科世乒赛，还是2012年伦敦奥运会，她都遇到过非常大的困难。

“她在面对这些挫折的时候表现出来的坚韧品质，帮助她不断去战胜困难，实现自己的梦想。这是她在赛场上最大的特质。”刘国梁说，场下的丁宁非常有亲和力。“无论什么时候见到她，都是笑着的。她那种阳光的性格，特别干净，也特别有感染力。”

刘国梁认为，身为国乒女队队长，丁宁用自己点点滴滴的言行为年轻队员树立了一个非常好的榜样。尤其是备战东京奥运会这个周期，丁宁和球队在一起训练、比赛、竞争、生活，她对整个球队起到了“传帮带”的作用。

“希望丁宁继续发扬国乒的精神，将她身上那种阳光、那份正能量，带到她转型之后的学习生活中去。也希望丁宁能够不断进步，点亮自己、照亮别人。”刘国梁寄语。

李隼也为自己的爱徒送上了祝福。他说，丁宁给他最大的印象就是——阳光。整个人特别积极，对待乒乓球特别执着。这些特质从她小时候一直到长大都没变过。

“丁宁的乐观、积极其实也一直影响着球队，尤其是她后来成为女队队长。在日常训练、生活中，她通过自己的言行，影响和带动着年轻队员，给年轻队员树立了很好的榜样。我觉得丁宁身上的精神非常值得我们每一位年轻队员去学习。”李隼说。

李隼希望，丁宁入读北大后，把中国乒乓球队的优良传统，把自己的积极、阳光的精神带到新的学习生活中去，早日学有所成。同时也祝愿丁宁能在这个过程中，找到自己的另一半，有一个更丰富、圆满的人生。

听到丁宁退役的消息，作为前辈和队友的张怡宁表示，为她高兴，但也有一点不舍。“从丁宁10岁开始，我就带着她打比赛，那时她还是个初出茅庐的小朋友。我们一起征战了国际国内那么多大赛，我看着她一步步成长，她真的是靠每一个球、每一场比赛积累的经验，才打到了自己的巅峰。”

谈到丁宁即将开启的北大求学之路，张怡宁说，在学习方面想对丁宁说句“加油”。学习是“苦读”，也不是件容易的事，而且对于运动员来说，学习和打球是“两股劲儿”，毕竟基础没人家厚实，这就需要丁宁付出更多。

张怡宁希望丁宁接下来能在不同的领域挖掘出自己更大的潜力，也许除了乒乓球和体育领域以外，还有更多、更大的潜力等她去挖掘。

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