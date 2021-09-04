人民网北京9月4日电 （记者温璐、孙竞）9月2日，清华大学2021级本科新生报到，其中，年仅14岁的程大拙受到广大网友的关注。今年，初三学生程大拙被清华大学 2021 年"丘成桐数学科学领军人才培养计划"录取，他将在清华大学完成本硕博的学业。

程大拙来自广东省深圳市，初中就读于深圳市福田区一所学校。2021年4月，他入选清华大学“丘成桐数学科学领军人才培养计划”。经过了三次选拔，程大拙凭借优秀的表现脱颖而出，被清华大学求真书院录取。直入清华的他，将免除中考、高考以及硕博招考。

据了解，程大拙对数学和物理非常喜爱，也极具天赋。初二时，他参加物理竞赛后，发现其中需要应用到许多高等数学的知识，就自学了高等数学。作为课代表，他有时会被同学们请上台讲题。程大拙说，希望将来能在数学或数学物理学科交叉领域继续深入学习。

记者此前从清华大学招生办公室了解到，2021年起，清华大学启动“丘成桐数学科学领军人才培养计划”，致力于培养数学及相关应用领域的领军人才。入选者可免高考入读清华数学专业，从本科连续读至博士。

近日，全国各地高校陆续开学，各校2021年本科录取新生数据也相继公布。高校的录取人数、男女生分配比例、新生年龄、地域情况有哪些不同？一起来看看吧。

北京科技大学：本科新生3437名，最小新生15岁

今年秋季开学，共有3437名本科新生加入到北京科技大学的“大家庭”。其中，男生2213人、女生1224人，男女生比例为1.8：1。

在年龄分布上，根据校方统计，该校2021级本科生大多是2003年出生，“00后”无疑已成为校园的主力军。今年入学年龄最小的为15岁。

图片来源：北京科技大学微信公众号

北京工业大学：本科新生3630名，最小新生15岁

今年，北京工业大学共录取3630名新生，每100名新生当中有男生62人，女生38人，在今年的新生当中，年龄最小的新生只有15岁，年龄最大的有27岁，他们之间相差12岁。

图片来源：北京工业大学微信公众号

北京交通大学：本科新生4114名，平均年龄在17.96岁

2021年，北京交通大学迎来4114名本科新生报到入学。其中，北京交通大学本部校区的男女比例为5：3。平均年龄在17.96岁，16岁及以下新生占1.24%，22岁及以上新生占0.24%。

另外，在今年新生中，有四对双胞胎成为焦点，他们是来自内蒙古的双胞胎姐妹张越、张超，来自云南的双胞胎兄弟杨皓程、杨皓然，来自吉林的双胞胎兄弟董骏、赵骐，来自天津的双胞胎兄弟雷雨笛、雷雨筝。

图片来源：北京交通大学微信公众号

武汉大学：本科新生7289名，最小新生15岁

9月2日，武汉大学迎来2021级本科新生，来自全国各地的7289名大一学生到校报到。据了解，武汉大学今年男女比例约为6：4，年龄最小只有15岁，最大的32岁。

图片来源：武汉大学微信公众号

上海外国语大学：本科新生1512名，最小新生16岁

2021年，上海外国语大学共迎来1512位本科新生，其中男生362人，女生1150人。今年学校新生中，2003年出生的同学占据多数，共有903名。最年轻的新生只有16岁，最年长的是24岁。

图片来源：上海外国语大学微信公众号

中南大学：生源数量最多省份为湖南，最小本科新生16岁

2021年，中南大学共招收本科新生8559人，湖南以1289人蝉联生源数量最多省份，河南、广西分别夺得二三名。今年，将近60.2%的本科新生年龄为18岁，还有大约27.4%的本科新生年龄在19岁，另外这届最小的本科新生只有16岁。

图片来源：中南大学微信公众号

华侨大学：最小新生2006年出生，男女比例均衡

2021年，华侨大学共录取8763名本科新生，其中男生总人数4369人，女生总人数4394人，男女比例均衡。

图片来源：华侨大学微信公众号

华中科技大学：男女比例2.25：1，最小新生2005年出生

今年，华中科技大学本科新生男女比例2.25：1，年龄最小的2005年12月出生，不到16岁，年龄最大的1997年出生。今年本科新生7000多人，出生于2003年人数最多。

图片来源：华中科技大学微信公众号

兰州大学：本科新生4947名，最小新生15岁

兰州大学今年录取的4947名新生来自全国31个省（区、市）和香港、澳门特别行政区，另外还有两位华侨学生。其中甘肃省1181人。2021级本科生年龄最小的15岁，最大的29岁。20岁以上277人，19岁1510人，18岁2767人，17岁343人，16岁22人，15岁5人。

图片来源：兰州大学微信公众号

(责编：温璐、秦华)