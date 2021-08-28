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肤色分界线：军训特别礼物

董益李
2021年08月28日09:14 | 来源：解放军报
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原标题：肤色分界线：军训特别礼物

　　各地下半年征兵工作，正在紧张有序进行。大学生如何看待军训和应征？今天，我们选登两篇稿件，与读者一起感受军营的召唤，体验青春的脉动。

　　7月初，全国新冠肺炎疫情形势相对平稳。从7月5日到7月18日，重庆邮电大学组织对上一年度因疫情推迟的军训进行补训。2020级5200多名大学生集中进行了为期两周的军训。

　　当青春遇上迷彩，会撞击出怎样的火花？

　　有人说，这是大学生活中一段必不可少的独家记忆，因为大学生军训远比中学生军训更严格。

　　毫不夸张，许多人与我一样，赢得了一份特别的军训礼物：脖子、胳膊附近被晒出了明显的肤色分界线。

　　从每天满满的军训时间安排，也许能看出肤色分界线是怎样出现的：

　　6：30起床，整理着装。7：30开始操课，站军姿、稍息、立正、走正步，一遍又一遍训练，一次又一次纠正。肤色分界线在晨起的睡眼朦胧中开始“着色”，在训练强化中悄悄“打底”。

　　11：40开饭，饭前拉歌，我们像真正的军人一样放开嗓门大声歌唱。顿时，浑身的疲劳被赶得无影无踪，平时不起眼的饭菜竟然香喷喷，特别诱人，大家按班分坐，吃得津津有味。肤色分界线在歌声中慢慢清晰，在午饭时渐渐“定型”。

　　15：00下午操课，炙热的阳光下，抵抗袭来的困意，谁也不愿意当“狗熊”。17：00训练间休息，与教官掰手腕，各连队之间偶尔还会组织拉歌比赛。19：30晚间活动，军旅特色讲座开始了。肤色分界线在夕阳西下“打靶归来”时“固色”，在心无旁骛聆听讲座时“沉淀”……

　　终于，我们每个人骄傲地带着各自的肤色分界线，迎来了军训成果汇报。7月18日上午8点30分，伴随庄严的国歌声，由26个方阵组成的分列式队伍踏着铿锵有力的步伐走来。紧接着，军体拳表演、战术手语展示轮番登场，一招一式，有板有眼。

　　如今，军训过去了一个多月，我身上的肤色分界线渐渐消失。军训给我和同学们带来的变化，却越来越明显。

　　每个人身体适应性都强了，喜欢上了跑步，吃饭也不再挑三拣四了。

　　大家不知不觉间告别了一些不良习惯，暑假里尽管偶尔还睡懒觉，但早起的次数更多了。

　　最大的变化，是增添了对军营的向往。秋季开学前，不少同学相互询问：“你明年准备报名应征吗？”（重庆邮电大学传媒学院学生 董益李）

(责编：熊旭、吴楠)

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