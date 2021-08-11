人民网北京8月11日电 （记者孙竞）在刚刚闭幕的东京奥运会上，苏炳添的表现让人惊艳。他在田径男子100米半决赛中跑出9秒83，刷新亚洲纪录，成为首位闯入奥运会男子100米决赛的中国运动员。苏炳添在赛后透露，自己下一站会回到暨南大学任教。记者今天从暨南大学了解到，苏炳添2018年进入暨南大学体育学院，担任副教授。如今，他带的第一批硕士研究生已经顺利毕业。

苏炳添的课堂什么样？近日，苏炳添此前在暨南大学的授课视频受到了网友的关注。这是三年前，苏炳添在暨南大学邵逸夫体育馆为100名学生开课讲授短跑技巧。据介绍，课程目的是为了让大学生了解日常跑步或赛前做热身活动的重要性，体会热身活动后给跑步带来的积极变化，在帮助学生掌握正确的跑步方法和要领的同时，有效地预防运动损伤的发生。

在课堂上，苏炳添通过慢跑、平举半蹲、抬腿侧蹲等方法，帮助学生进行身体的动态激活；通过原地向前摸脚尖、原地手背后、抬腿胯下拍掌等方法指导学生进行动态灵活性练习。在互动和游戏环节，苏炳添与同学们玩起了“跑步连连看”的游戏。他与几位同学一起分成两队，大家手上拿着不同颜色的标志物，每一个标志物代表一颗棋子，两队同时跑向放置在终点的棋盘，哪一队率先完成三个棋子一条线的任务，哪一队赢得胜利。赢得比赛的同学，还获得了苏炳添亲手颁发的小礼物。

苏炳添现场授课 暨南大学供图

苏炳添现场授课 暨南大学供图

学生夏绾迪表示，上完苏老师的课，最大的感受就是很累，但是很开心。“苏老师的教学我感觉更加专业，受益匪浅。苏老师的动作讲解很细致，会告诉我们哪些姿势会锻炼哪些肌肉群，比如某个动作可以锻炼臀部肌肉以达到翘臀的效果。”

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