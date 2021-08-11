原标题：“拇指累了就用食指刷”

正值暑期，又逢疫情防控出现新变化，更多的学生可能把不少的时间和精力放在了阅读、观看网络文艺内容上。

彭晓燕是一名六年级语文老师，从接手这个班到将这群孩子送出校园，她一直关注着学生们用手机的情况，“智能手机为我们的生活带来诸多便利，也让孩子们了解到很多生活小常识和社会新闻，但对于海量的信息，他们还缺乏必要的甄别能力”。

相较于追逐潮流的吃穿，更让她忧心的是网络文艺对孩子价值观产生的影响。她提到，有位小同学在文具盒上粘贴了一位眯眼咧嘴、表情浮夸的网红照片。她很不解，小同学却说：“彭老师您不知道，她有好多粉丝咧！”还有一位孩子，上课一点就通，但数量不多的家庭作业，却总是应付了事。彭老师找到家长才明白，原来孩子一进家门便找父母要手机，随后便紧闭房门，一头扎进网络小说中了。

如今在许多家庭，一家老小围坐在电视机前的日子已经一去不返，取而代之的是人手一个手机，或者平板电脑。形形色色的网络文艺形态，一方面为青少年打开了视野，开辟了一方新的天地；但另一方面，不少青少年难免缺乏自控力，容易在各色的娱乐信息流中失去时间概念，难以自拔。

大学生王依然是一名短视频爱好者。据她描述，尽管现在平台监管很严格，但仍然有大量无营养的模式化“网红”，包袱笑料寡淡浅薄，迎合一些低级趣味。青少年用户要么被这样的低劣内容吸引住了，要么难以欣赏这些笑料，却寄希望于下一个视频会真的好看，因而陷入恶性循环。

王依然自己就经常在醒来之后躺在床上刷手机，想借由短视频的有趣内容快速提神醒脑。她一直保持着侧躺的姿势，“拇指累了就用食指刷”，一直到实在刷不出什么好的内容才放下手机起床。虽然一天才刚开始，但她已经感到有些无聊和疲惫了。

曾经在网络文学平台做过实习生的阮如介绍，目前的网络文学有着流水线式的生产和销售模式。她的工作就是快速阅读新推出的小说，为它们“贴标签”，推荐给读者。比如某部小说主题是“快穿”“言情”，主人公人设是“腹黑”“病娇”，主要情节有“追妻火葬场”等。如果青少年读者被这些关键词吸引，小说的流量便能增加。

这样的行业现状让青少年马不停蹄地在标签中流连，难以沉下心来体会作品内涵，文学阅读沦为重复、单调的感官刺激。但在不可胜数的网络文学作品里，要让动辄几十万、上百万字的网络小说获得读者青睐，最快捷的途径只有贴标签，这是网络时代文学商业化的必然趋势。阮如也很无奈。

网络文艺的信息海洋中，独立思考和甄别信息十分关键。从手机的使用习惯入手，彭晓燕所在学校专门设置了手机保管箱，以防止学生在上课时间看手机，老师们也利用班会，引导学生进行诸如“电子书与纸质书的对决”之类的研究性学习，旨在教育学生正确看待和欣赏网络文艺作品。

家庭教育也不可或缺。在一次作文作业中，一个孩子真情写道：“妈妈，我真希望您从手机屏幕里抬起头来，多看看我！”这让彭晓燕十分感慨。移动终端的个性化算法正在以“独乐乐”冲击着传统家庭中的“众乐乐”秩序，家长如何以身作则、引导青少年从手机提供的兴趣茧房中走出来，是一个值得深思的问题。

青少年不仅要会触网，更要学会用网。曹永泰是南京大学的一名研究生，从小学四年级接触网络文学起，13年来他一直保持睡前阅读网文的习惯。多年的网文阅读并没有对他的学习产生负面影响。他表示：“网络小说作为休闲读物，句子通俗易懂，可以利用碎片化时间阅读。但面对深奥晦涩的古代典籍和学术专著，我还是更倾向于捧着一本纸质书籍，手拿一支笔，更加扎实地理解和吸收。”

手机屏幕没有足够的空间展示一首诗、一阕词的形式美感，短视频的时长限制导致信息流只是吸睛亮点式高频出现，提高了用户兴奋度，同时也消磨了用户的耐心。我们要引导青少年正确看待手机的利与弊。

（作者：李不言，系北京大学中文系本科生，文中部分受访者为化名）

(责编：温璐、郝孟佳)