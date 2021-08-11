原标题：在青少年心中种下传统体育的“种子”

河北河间市第二中学的学生在操场上练习传统武术。新华社发

重庆开州区，参加国学夏令营活动的孩子们在下棋。新华社发

【专家点评】

体育是社会发展和人类进步的重要标志，也是促进人的全面发展的重要手段。中华传统体育文化以独一无二的理念、智慧、气度、神韵，增添了中国人内心深处的自信和自豪。党的十八大以来，中华传统体育不断受到重视。中办、国办印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出，发展传统体育，抢救濒危传统体育项目，把传统体育项目纳入全民健身工程。去年中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》也强调了“推广中华传统体育项目”，提出认真梳理武术、摔跤、棋类、射艺、龙舟、毽球、五禽操、舞龙舞狮等中华传统体育项目，因地制宜开展传统体育教学、训练、竞赛活动等。

当前，全国多地正通过多种形式推广中华传统体育项目，“一校一品”“一校多品”的学校体育发展新局面正在形成。从上世纪80年代开始，民族式摔跤、赛马、押加、陀螺等传统体育项目就被正式列入全国少数民族运动会比赛项目，舞狮、舞龙、风筝等项目也在全国普遍开展。2006年，沧州武术、杂技、蹴鞠等多项传统体育项目被收入我国第一批国家级《非物质文化遗产名录》。截至今年6月，我国国家级非遗代表性项目共有1557项，其中传统体育、游艺与杂技类占据109项。

建设体育强国、实现全民健康，传统体育项目不能缺席。然而，随着经济社会发展进步，传统体育文化赖以生存和发展的环境发生了深刻改变，一些过去影响深远的竞技、健身、游戏娱乐活动已经失传；受多方面因素影响，当下不少传统体育项目普及发展效果并不理想，不少项目面临“后继无人”的困境。

“十四五”时期，传统体育项目要摸准时代脉搏，进一步挖掘自身的文化意蕴和价值内涵，特别是要通过传统体育项目进校园，在青少年心中种下“种子”，让中华传统体育在校园绽放光彩。

首先要讲好中华传统体育项目的历史和故事，让传统项目“活起来”。纵览世界各国传统体育项目发展现状，无论是韩国的跆拳道还是印度的瑜伽，都在以不同方式强化推广，广泛宣扬其中蕴含的行为方式、价值观念等。这提示我们，要积极主动宣传中华传统体育项目，弘扬中华体育精神，让更多人了解传统体育项目，特别是吸引广大青年产生兴趣、参与进来，为传统体育项目的发展注入活力。

其次，要插上“互联网+”的翅膀，让传统项目“动起来”。去年，新冠肺炎疫情突如其来，民众居家抗疫期间，以八段锦、太极拳为代表的传统体育项目对提升居民健康意识、增强百姓体质发挥了重要作用。当前，应搭上“互联网+”这一发展快车，开展形式多样的线上培训、线上展示、线上竞赛等，扩大传统体育项目的覆盖人群。同时，不但要“心知”，更要“身知”，借助传统体育项目的开展，帮助广大青年养成健康文明向上的生活方式。

最后，应深入挖掘中华传统体育项目里的育人元素，让传统项目“潮起来”。蔡元培曾强调，完全人格，首在体育。中华传统体育项目在强身健体的同时，还具有文明教化的功用，比如求同存异、和而不同的处世方法，形神兼备、情景交融的美学追求等。“十四五”时期，应以体育课程结合思政为方法，通过教学与实践，不仅传递给学生运动知识和项目技能，更教授学生如何为人处世、待人接物，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

健康是每个人实现幸福生活的重要基础，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。我们相信，只要不断激发人民群众特别是青少年对传统体育项目的参与热情，一定能切实增强人民体质、推进体育强国建设，为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大力量。

（作者：杜俊华，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心重庆大学分中心教授）

（项目团队：记者 张胜、颜维琦、王斯敏 本报通讯员 唐振）

(责编：温璐、郝孟佳)