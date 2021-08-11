原标题：青少年打“增高针”是拔苗助长

【新闻随笔】

相信大家都有这样的印象：走在大街上，看到现在的年青一代，平均身高越来越高。更为全面和丰富的营养摄入和生活习惯的改变确实让我们的年轻人茁壮成长，这是我国基础公共健康和生活水平提升的一个体现。不过这也让不少家长开始焦虑：“为什么别人家的娃都那么高，我家的娃长不高是不是生长发育有问题？需不需要打个‘增高针’？”近日，有媒体调查发现，医学上主要用于矮小症的“增高针”消费悄然兴起，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。

身为一个临床工作者，笔者平时也没少遇到这类家长。有的家长在门诊对笔者大倒苦水，认为自己的孩子生长有问题，要求做生长激素的检测，更有甚者直接要求对孩子进行生长激素治疗，让人哭笑不得。由于人种、生活习惯和父母身高等不同，不同的孩子有不同的身高标准，况且同一地区的人群，其身高也是大致符合正态分布的。换句话说，一群人里总是有高有矮的，这与我们的生活经验也相符。只有达到特定的临床标准，医生才会考虑病理性的生长发育迟缓，进而采取下一步的检查检验。

目前人们所讨论的“增高针”生长激素，指的是重组人生长激素。重组人生长激素自1985年问世以来，经过了长期的临床试验和应用，已经充分证明了其临床效果和安全性。尽管美国食品药品监督管理局在不断放宽重组人生长激素的适用范围，但是重组人生长激素的应用具有严格的临床指征。因此，即使青少年确实是矮小的身材，如果后续的检查提示青少年不存在对应的适应证，那么重组人生长激素治疗仍然是不合适的。生长发育是一个涉及多个系统、涵盖多种因素的过程，生长激素在其中只是发挥了一部分作用，如果滥用生长激素，那么反而会带来内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等诸多问题。

生长激素的滥用和超指征应用，是一个切实存在的问题。为规范重组人生长激素的应用及矮身材儿童的诊治，中华医学会儿科学分会内分泌遗传代谢学组于1998年提出《对基因重组人生长激素在临床应用的建议》，2008年制定了《矮身材儿童诊治指南》。但目前临床上仍存在随意扩大重组人生长激素应用范围、疾病诊断不规范、过度治疗等问题，从而给重组人生长激素治疗带来诸多隐患。

随着年青一代平均身高的提高，很多家长的“身高焦虑”也越来越严重，一些不正规医疗机构和相关产品企业迎合这种焦虑感，大肆宣扬所谓“增高针”的效果，罔顾生长激素滥用的不良后果。一股脑地把孩子长高的希望寄托在“增高针”上，这种行为是典型的“拔苗助长”。归根结底，我们想要的是“好苗子”而不是单纯的“高苗子”。家长必须要树立正确的健康观念：生长激素治疗，确实是一部分矮身材儿童的福音，但还是要严格遵循指征及用量，要选择正规医疗机构，对发育指标和不良反应等进行严格的监测。

（作者：黄鸣柳，系苏州大学附属儿童医院医生）

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