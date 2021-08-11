原标题：海淀封控区两百余小学生“云班会”相聚

本报讯 “掌心相对，手指并拢互相搓擦；然后手心对手背，沿着指缝互相搓擦……”昨日上午，海淀区甘家口社区卫生服务中心医生关永娜来到甘家口街道市民活动中心，与海淀国兴家园疫情封控区内的200余名小学生视频连线，详细介绍七步洗手法。当天，一堂特殊的“云班会”在此展开。

北京青年报记者了解到，8月2日，北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，家住海淀区首体南路20号国兴家园。当天，国兴家园小区及周边区域开始封控。首都师范大学实验小学作为该区域内唯一的一所学校，也施行了封控管理，周边6个小区244名小学生和他们的家人进行集中或者居家医学观察。

孩子们生活怎么样、情绪是不是稳定？这一直是学校和甘家口街道特别关注的问题。为此，海淀区甘家口街道联合首都师范大学实验小学、紫竹院学区管理中心特别开展了这场主题为“童心抗疫 家园有爱”的“云班会”。

班会上，首师大实验小学校长马福兴叮嘱同学们要更有意义地过好居家生活。他说，居家生活要自主规划好时间，结合自己的情况安排好每个时间段能做哪些事情，不仅有娱乐时间、学习时间、锻炼时间，也要有承担家务、与家人好友沟通的时间。

“居家观察使同学们不能和小伙伴一起活动，但我们有更多的时间和家人在一起，有更多的话题可以和家人聊，我们在和家人沟通的过程中，可以获得很多更生动的知识。居家期间，可以设计有意思的亲子互动游戏，一方面可以提高自己的创新力，另一方面也可以让家人和自己的生活更有意思。”马福兴与同学们做了一个“特殊”的约定：大家还可以用自己喜欢的方式记录下这段难忘的经历，等返校后，学校将会组织一次主题活动，选择典型内容和全校同学进行分享。

首师大实验小学六年级学生李涵婷分享了自己的居家观察生活：“小区已经开展了两次核酸检测。烈日下，我看到医护人员穿着厚厚的防护服工作，十分辛苦。于是我赶紧跑回家里，找了两根小冰棒，送到医生手里，给他们降温。我看到了他们脸上的喜悦之情，心里特别开心。”

据了解，为做好封控区域内中小学生的服务保障工作，实现“家、校、社”共育，甘家口街道联合海淀区紫竹院学区管理中心、国家图书馆、辖区内中小学共同成立了甘家口教育服务战旗党支部。除了“云班会”以外，下一步还将依托国家图书馆的优质资源，在疫情期间为封控小区内的中小学生提供线上展览、线上文化讲座以及网上阅读等服务，让孩子们足不出户也能安排丰富的暑期生活。同时，将通过“线上家访”的形式，了解和关注每个孩子疫情期间的居家生活和心理状态，及时做好有针对性的帮助和疏导。（记者 王斌）

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