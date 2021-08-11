原标题：千支团队同绘乡村孩子“七彩假期”

阳光明媚的清晨，教室里书声琅琅。暑期以来，这样的情景几乎每天都在湖北省鄂州市23个乡村学校的少年宫“七彩假期”服务点发生。

今年，来自全国13所高校的25支志愿服务队奔赴鄂州各地，积极投身农村留守儿童关爱保护工作，和驻点学校一起为孩子们打造“七彩假期”。

2021年，中央文明办三局、团中央青年志愿者行动指导中心、中国青年志愿者协会秘书处联合开展“圆梦工程”助力乡村学校少年宫“七彩假期”志愿服务项目。1000支青年志愿服务团队奔赴中西部18个省份和新疆生产建设兵团，在乡村学校少年宫等场所，围绕思想引领、文明生活、身心健康、科技创新、快乐学习、艺术素养、文化传承等内容开展10天左右的“七彩假期”志愿服务活动。

起航：提前发布，双向选择

6月初，团中央青年志愿者行动指导中心通过中国青年志愿者等公众号发布《关于遴选2021年“圆梦工程”助力乡村学校少年宫“七彩假期”志愿服务团队的公告》，面向全国高校遴选1000支大学生志愿服务队，在暑假期间，到中西部的1000个乡村学校少年宫或新时代文明实践中心（站、所），开展不少于10天的志愿服务活动。

公告发出后，得到各地志愿服务团队的支持和响应。

“七彩假期”志愿服务团队的服务地点涵盖中西部18个省份及新疆生产建设兵团的乡村学校少年宫。为便于高校志愿服务团队与相关服务地对接，在招募志愿者公告发出1周之内，团中央青年志愿者行动指导中心就协调内蒙古、安徽、湖北、广西、四川5个省份的259个县区宣传部、文明办或县级团委，涵盖1696所乡村少年宫学校的服务单位，确定了联系对接方式。

“高校志愿服务团队提交申报信息并通过后，还将获得志愿服务工具包和志愿者包的专项物资支持。”团中央青年志愿者行动指导中心相关负责人介绍，他们为入选的每支团队提供1个“助力乡村学校少年宫建设工具包”，包括志愿者旗帜、体温枪、志愿服务精品课的教案教具等物资；为每支团队提供10个志愿者包，包括双肩包、文化衫、书籍、水杯、防疫口罩等。

征程：按时奔赴，七彩筑梦

为助力留守儿童勇敢逐梦，7月5日，武汉科技大学文法学院、应城市委文明办联合举行“七彩假期”暑假少年宫开班仪式。武汉科技大学组织“许白昊班”“爱之星”支教团前往许白昊的故乡湖北应城，在杨河镇中心小学少年宫开展“七彩假期”志愿服务活动。

除了党史课、非遗课、百科知识课等公共课程，志愿团队还设置了吉他课、舞蹈课、书法课等兴趣选修课，力求素质教育与红色教育并行，德育和美育并重，为孩子们带来一个精彩又充实的假期。

安庆师范大学“艺心向党艺不容辞”教育关爱志愿服务队走进安徽安庆市太湖县西冲村中心学校，用丰富的艺术形式带领西冲村留守儿童感受美，并为建党一百周年送上美好祝福。

在广西南宁市江南区苏圩镇中心学校，集美大学“青春沃土”志愿服务队成员开展了一堂“梨园国粹”美育特色课程。《红娘》片段被搬进课堂，简单的唱词、贴近生活的情节，孩子们很快体会到京剧的魅力。

洛阳理工学院“七彩假期”助力乡村学校少年宫建设志愿队在洛阳市伊川县彭婆镇李寨小学开展志愿服务活动。在10天左右的活动中，志愿服务队精心制作并完善七大专题课件，剪辑相关动画视频，准备教学道具，力求课程生动有趣。

四川外国语大学七彩假期“V笑”志愿服务队走进南岸区广阳镇东港学校，围绕多语言课堂教学、多语言文化感受、非遗文化体验等开展为期10天的志愿服务活动。

随他们一起走到孩子们中间的，还有动画片《那年那兔那些事》，以及热播剧《觉醒年代》片段。志愿者们带大家学习中国共产党的发展历程，了解共产党人舍小家顾大家的故事，在寓教于乐中激发学生的爱国情怀。

延续：假期有限，爱心无限

“哥哥姐姐的‘飞船’要出发了，我们约定好，明年一定会回到红莲一小这个小星球来看你们！”去年暑期，华中科技大学风信子支教队和红莲一小的孩子们如此约定。今年，他们再次相聚。

这一次，风信子支教队开设的课程一如既往地丰富多彩，不仅囊括了中国象棋、国际象棋、魔方、天文、科学、音乐、城市文化等多方面的知识，还有手工、实验、美术等课程开发孩子们的创新能力。

暑假期间，常熟理工学院商学院“携手童心爱心扶智”希望班支教志愿服务团再次来到宿迁市泗洪县魏营镇中心小学，开展希望班支教志愿服务活动。

志愿服务团借鉴中国青年志愿者协会“七彩假期”活动的项目设计，围绕爱党爱国、感恩孝亲、安全自护等8个模块进行设计安排。考虑到孩子们多为留守儿童，志愿者们特意设计了“最美书信，传递爱意”的活动，鼓励孩子们给远在他乡的父母或者身边的好朋友写信。带领孩子们学习垃圾分类知识，开展绘画、歌唱、阅读、科技实践、体育运动等课程……志愿服务团成员为孩子们送去丰富多彩的假期精神食粮。

青岛大学七海公益云支教志愿服务队则从“云端”走向新疆喀什，在喀什地区英吾斯坦乡兰干村，他们不光为维吾尔族学生送去经典国学、海洋地理知识、阳光体育课，还将“云支教”的触角延伸到这里。

短暂的“七彩假期”支教很快结束了，但是志愿者和孩子们的交流并不会停止。青岛大学青年志愿者联合会副会长兼秘书长、七海公益云支教创始人徐国辉通过和山东援疆指挥部的沟通，双方达成意向，今后青岛大学志愿者不仅能够在喀什更多学校开展“一对一”线上服务，还可以利用暑假，到这些学校开展线下支教。

中青报·中青网记者 杜沂蒙

(责编：郝孟佳、温璐)