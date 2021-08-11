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中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理，简称“五项管理”，是落实“双减”工作的一个切口。“五项管理”落实情况如何？日前，国务院教育督导委员会办公室16个督查组赴24个省会城市、45个地市开展实地督查，随访了417所中小学校、241个校外培训机构。

今年以来，教育部相继出台文件，对加强作业、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”）作出部署。日前，国务院教育督导委员会办公室督查组赴各地开展实地督查，记者随组进行了采访。

多地作业改革强化育人功能，但存在数量过多、质量不高等问题

作业多、写得慢，曾是华东政法大学附属中学学生小杜的烦恼，常常夜深了还没写完。班主任许老师发现后，与家长沟通，想出办法——根据作业上标注的难易程度，选择适合的作业，写不完的可先不做。此后，小杜的睡眠明显改善。

提高学校教育教学管理，作业是重要环节。针对一些地方存在的作业数量过多、质量不高等问题，教育部办公厅发文提出10项管理举措，包括严控书面作业总量、严禁校外培训作业、不给家长布置作业、提高作业设计质量等。

对此，不少地方探索设计差异化作业，控量增效。天津和平区建立教研组、年级组、备课组及校长、班主任、家长统筹协调的作业管理机制，实行作业负担预警监测；河南郑州市钱学森小学采用“自选作业超市”形式，以年级组为单位设计每日自选作业清单，作业按需布置；北京十一学校等注重多学科统筹协调，严格控制作业总量……

但督查组在部分省份发现：仍有部分学校对科学布置作业缺乏深度认识，各学科教师在布置作业时缺乏沟通，布置的作业总量超标，校外培训机构作业负担在一些地区依然存在。“督查组在中部某省会城市发现，一些校外培训机构下课超过20:30，频繁组织学生测试。”督查组成员、教育部体卫艺司原巡视员廖文科说，46%的受访家长表示孩子参加的校外培训机构布置课后作业，“校内减、校外补”现象突出。

近日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，明确工作目标：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。

“作业负担过重既达不到温故知新的效果，又占用了学生正常的锻炼、休息、娱乐时间。”云南昆明市盘龙区责任督学张学昆说，要着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。

促进青少年身心健康发展，部分地方和学校工作力度不够、落实不到位

国家卫健委近日发布数据：2020年儿童青少年总体近视率52.7%，其中小学生35.6%、初中生71.1%，高中生80.5%。如何提高中小学生体育与健康素养，增强家校双方的体质健康管理意识和能力？

“大多数地区中小学校落实国家规定，开齐开足体育与健康课，建立较完善的体质健康测试和抽测复核制度。”督查组成员、海南省教育总督学潘惠丽说，重视体质健康已经在社会形成高度共识。

日前，记者在北京海淀区花园村二小看到学生们在操场做“阳光亮眼操”，一边锻炼，一边远眺缓解视疲劳。“学校每天开展一次体育大课间、‘阳光亮眼操’，在教学楼顶建起活动空间，地下室也改造成体育大厅。”校长梁永立介绍，目前学生近视率得到有效控制，学校在暑假期间将持续进行体质监测。

“手机管理的初衷是保护学生视力、让他们在校专心学习、防止沉迷网络。”督查组成员、安徽省教育学会会长金燕说，绝大多数地区和学校根据学生实际需求，细化管理措施，基本实现手机在校内的有效管理。例如，海南海口市部分学校在教师办公室等设立专区，学生进校后手机统一保管；北京市人大附中鼓励家长和学生签署手机规范使用公约，建立基于理解基础上的家校合作机制；山西长治市部分学校开发具备通话功能的“电子学生证”，为家校沟通创造条件。

学生睡眠时间不达标，部分学校安排早自习、“准上课”等现象在部分地区依然存在，有部分中小学以早读、答疑等名义提前上课。

课外读物是育人的重要载体。记者了解到，多数地区能够按照进校园课外读物推荐目录有关规定，健全读物入校的审核体系，规范读物管理。但也有部分学校对进校园图书把关不严，强制或变相让学生购买指定读物。

“要按照不同学校存在的问题，根据本地本校实际细化完善管理办法和措施。”督查组成员、国家督学张方明强调。

家校合作、部门协同、实时监测与评估等长效机制还有待完善

北京市海淀区教委主任王方说：“‘五项管理’是落实‘双减’工作的一个切口，以小见方向、以小见责任、以小见情怀。做好‘五项管理’，促进学生健康成长，是全区教育系统各学校的重要责任。”

尽管多数地区、学校高度重视“五项管理”工作的重要性，但具体实施中还普遍面临家校合作难、各项工作相对割裂等现实难题。如，部分家长对学生减负的做法不够理解和支持，存在学校减负、家长增负现象。部分家庭及学生在校外自主购买的课外读物难以监管，可能对学生造成不良影响。少数学生在家睡眠不足，家长对学生作息时间的要求没有坚持与学校保持一致。部分家长未能及时发现、制止和矫正电子产品沉迷和不当消费等行为，对孩子使用手机过程中的不当行为缺乏有效应对方法。

“还有部分地区尚未建立协调工作机制，家庭、学校协同育人机制还不健全。”国家督学、北京外国语大学附属外国语学校校长林卫民说，此前一些家长对小学一、二年级不布置书面家庭作业表示不解。为此，老师们积极开办家长大讲堂，力求让家长们真正理解和尊重成长规律、教育规律，配合学校工作。

此外，师资数量和办学空间资源不足，也是部分地区面临的现实难题。随着体育课时增加，体育教师缺乏，操场、空间不足，导致体育活动开展面临实际困难。

“加强‘五项管理’是一个整体，各项工作之间密切关联。”国家特约教育督导员、陕西师范大学副教授侯江华表示，举措之间要统筹兼顾、协调配套，避免顾此失彼、重复加码。

实地督导发现，监测与评估机制不健全也是部分地区面临的难点。“一些省份已建立学生体质健康监测数据平台，在此基础上要充分分析结果，形成评估、反馈、干预的可行方案。”国家特约教育督导员、黑龙江省政府教育督导室主任门海表示，有地区探索监管线上培训、游戏平台，但线上平台登记区域范围较广且复杂，需要加强部门统筹协调，不能仅依靠教育部门。下一步，“我们将积极推动政府各相关部门明确具体责任分工，结合实际细化工作方案，建立多部门协调联动机制，推动‘五项管理’政策落实。实施好学生课后服务、假期托管等工作，丰富教育供给，解除群众后顾之忧。加强‘五项管理’监测平台和监测工具建设，构建评估、反馈、干预完整闭环，指导学校用好监测成果，完善决策、改进工作。”国务院教育督导委员会办公室有关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 12 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)