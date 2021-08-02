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191人成为2021年中国科学院院士增选初步候选人

2021年08月02日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：191人成为2021年中国科学院院士增选初步候选人

　　本报北京8月1日电 中国科学院1日公布了2021年中国科学院院士增选初步候选人名单，共191人成为初步候选人。其中，数学物理学部35人，化学部29人，生命科学和医学学部36人，地学部27人，信息技术科学部26人，技术科学部38人。

　　本次增选中，除了向社会公示候选人姓名、年龄、专业和工作单位外，还公布推荐院士的姓名或推荐渠道，以强化院士的推荐责任。

　　根据《中国科学院院士章程》的规定，中国科学院院士增选的初选，由各专业学部常务委员会组织本专业学部具有选举权的院士，对属于本专业学部的有效候选人进行评审和差额选举，依次产生初步候选人、正式候选人和终选候选人建议人选。学部主席团审定终选候选人，并组织具有选举权的全体院士进行等额选举，产生新当选院士。新当选院士名单须经中国科学院党组审核，并报党中央、国务院备案。

　　中国科学院院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号，为终身荣誉，每两年增选一次。2021年中国科学院院士增选工作于2021年1月1日开始，增选总名额为73名。（记者齐芳）

(责编：温璐、熊旭)

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