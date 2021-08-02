原标题：阳光在手心传递 爱留在布尔津

我叫裴攀科，是东北大学第二十二届研究生支教团新疆队的一名支教老师，这是我与我的哈萨克族学生的故事。

我是一个成长于甘肃艰苦地区的孩子，多年的求学之路让我深知西部农村教育的艰辛。

从上大学开始，我每个寒暑假都参加全国志愿服务金奖项目——东北大学“雨露计划”支教行动，给山区的孩子们带去知识的雨露，为孩子们描述我所见过的精彩世界。

在这个过程中，我曾见过孩子们因缺少煤炭教室无法生火，冻得手上长出冻疮；也曾为留守儿童因家离得太远只能坐在教室外的台阶上啃干馍馍而流泪；更忘不了为孩子们讲述外面精彩世界时，他们那种渴望的眼神。

于是我下定决心，如果有机会，我要反哺西部家乡。2019年我成功入选东北大学第二十二届研究生支教团，从东北到边陲小镇，长途跋涉几千公里，来到新疆布尔津县高级中学支教。

在童话边城布尔津生活及支教的这段时间，我收获颇丰。

由于新冠肺炎疫情，我们比往年来得要晚一些，刚被分配到支教学校时就要给孩子们上课了。我所在的高中物理老师紧缺，于是我要教4个班的物理。

通过教学，我摸清了4个班学生的基本情况。大多数学生的理科基础不牢固，很多物理知识及公式难以理解，我便改变教学方法，激发学生学习的主动性，让学生有了更多参与感与归属感。

针对基础较差的同学，我成立班级帮扶小组，主动关心他们的学习情况，耐心讲解；对于学习能力强的同学，采用多题型、多难点的教学方法，每周挑两个晚自习给他们“加餐”，讲解部分难题。

我还多次向学生讲述梦想的力量，鼓励他们通过自己的努力改变生活，潜移默化地影响学生们的学习积极性，提高他们的学习兴趣。

逐渐地，我成为学生们信任的大哥哥。

这是一群可爱的哈萨克族娃娃，他们骑着马儿，弹着心爱的冬不拉，心中装着整片蓝天。学校里的所有区域都是他们自己轮流值班清扫的，整个校园被他们收拾得干净整洁。

布尔津的冬天很冷，气温有时能到零下30摄氏度，我在这里见到了平生未见的超级大雪，孩子们顶着寒风把校园里的积雪做成美丽的雪雕，我不由得为他们点赞。

一次，可爱的小女孩古丽在课后跑过来跟我说：“说实话，以前对物理不太感兴趣，但您来了以后，我便对物理慢慢有了兴趣。”她给自己立了一个目标——考上东北大学，和我做校友。

我把东北大学的明信片送给了她，她很喜欢这份礼物，那一刻，我在她湿润的眼睛中看到了奋斗的意义。

在我教的班级中，有很多单亲以及生活条件困难的孩子。有个很瘦小的孩子叫斯特，我刚上课就注意到他了，他眼神总是很慌张，坐立不安，我本想等过两天教研会结束后找这个孩子好好谈一谈，结果发现他请假一周。

他回来后，我把他叫到办公室谈心，得知他的父亲去世了，当时我内心一惊，不知道该如何安慰这个孩子，我对他说：“生活总是需要我们努力走下去，即使荆棘丛生，也要奋力奔跑。”

我所教的4个班中有很多哈萨克族孩子，有的学生普通话说得不是很流利。为了慢慢锻炼孩子们的语言表达能力，我加大了与孩子们的课堂互动。

每节课下课前我会布置两道题，让两名同学利用课余时间认真准备，并在第二天上课前用普通话讲给大家听。

通过一段时间的训练，刚开始一上台就紧张到磕磕巴巴的学生已经可以落落大方地在同学们面前用普通话讲题了。

我与孩子们的故事还在继续，我深爱着这些哈萨克族娃娃们。人生之路很长，我希望我们都能做最好的自己。

（口述：东北大学支教学生 裴攀科 整理：记者 王晨）

(责编：温璐、郝孟佳)