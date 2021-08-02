原标题：让少数民族学生在温暖中找到人生方向

悠扬的音乐响起，来自新疆和田的维吾尔族姑娘其曼古力就像变了一个人。“在我的家乡，我们好像天生就会跳舞。”看着同学们吃惊的目光，其曼古力耐心讲解着每一段舞蹈的动作要领。

其曼古力是无锡工艺职业技术学院视光专业的大一学生。远赴千里求学并不是一件容易的事情，其曼古力路上就花了近两天时间。此前，她从未离开过新疆，一度心里“打鼓”：“我能融入那边的生活吗？”

很快，其曼古力的顾虑就打消了。还没开学，辅导员邵雪姣就给其曼古力打来电话。“来到学校，我们就是一家人！”

经了解，邵雪姣得知其曼古力来自单亲家庭，家中还有两个妹妹。远赴江苏求学，无疑加重了她的家庭负担。

邵雪姣立即将相关情况向学校作了反映，学校核实情况后，第一时间为其曼古力办理了助学金与路费补贴，为其免除后顾之忧。到校后，其曼古力的学习情况成了邵雪姣关心的问题。由于地区教育水平的差异以及适应能力等因素，其曼古力的多门功课都亮起了“红灯”。

每周，邵雪姣都会找其曼古力聊天，询问并帮助她解决近期学习和生活中出现的问题。交谈中，其曼古力告诉邵雪姣，她一直希望用知识帮助家乡的乡亲。“我想成为一名合格的配镜、验光师。”

听着其曼古力的梦想，邵雪姣心里十分感动。她也时常以此来激励其曼古力。

让邵雪姣欣慰的是，开朗的其曼古力很快就与全班同学打成一片。其曼古力还在微信朋友圈晒出同学们送给她的牛奶和酸奶，并配文：“我的同学最爱我！”

一个学期后，其曼古力的成绩逐渐实现“弯道超车”。其中，专业课成绩达到90分。

当学期临近尾声时，其曼古力决定为同学们表演一段新疆舞蹈。这是其曼古力第一次上台表演，此前她只过节时在家里跳过。

从配乐、服装，到编舞……其曼古力精心准备。每周4天、每次4个小时的排练非常辛苦，但这让她感觉很快乐：“这里就是我的家，我想在这里跳舞。”

在学校活动上，其曼古力优美的舞姿、浓郁的新疆风情深深吸引着台下的每一位同学。会后，不少学生都主动添加了其曼古力的微信。如今，其曼古力的校园生活更加充实了，在这里，她也找到了人生方向。

相比起外向开朗的其曼古力，布依族女孩邓洁则显得内向羞涩。贵州姑娘邓洁是该校2019级室内艺术设计专业的学生。刚入校时，邓洁十分沉默。聊天时，她的声音也总是低低的。

俞静芝是邓洁的辅导员，她十分关注这个沉默内向的女孩。俞静芝了解到，邓洁家中还有一个弟弟，生活条件艰苦。她立即为邓洁申请了学费全免的优惠政策与4000多元助学金。

在俞静芝的鼓励下，邓洁还重拾了跳舞的爱好。

学校环境优美，校内遍布着竹林。“这个环境让我很熟悉，很像我的家乡。”在幽静的竹林里，邓洁跳起了久违的舞蹈，每天早晨练舞也成了她的生活习惯。

每逢传统佳节，该校总会组织教师陪伴不能返乡的少数民族学生一起过节。他们手拉着手，唱着歌、跳着舞。每当这时，邓洁就成为大伙儿眼中的“小明星”。

很快，这个能歌善舞的女孩得到越来越多同学的关注，邓洁也变得越来越自信。在今年的党史学习教育中，她参加了“百人绘·颂百年”庆祝建党100周年活动。暑假期间，邓洁还将担任学校的资助形象大使，回到家乡宣传国家资助政策，帮助更多家庭困难的学生实现求学梦想。

该校党委书记梁惠娥表示，学校精准服务好每位少数民族学生，安排辅导员近距离“贴身式”帮扶，尽可能解决孩子们生活上遇到的困难、学习中出现的问题，让他们感受家一般的温暖，坚定他们前进的信心和成才的志向。（记者 李超）

(责编：温璐、郝孟佳)