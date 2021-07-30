人民网北京7月30日电 近日，北京邮电大学举行2020届学生学位授予仪式，1800余名2020届毕业生回校参加仪式。北京邮电大学校长乔建永发表了题为《在传邮万里的雁阵中飞翔》的讲话，深情寄语毕业生。

乔建永希望，同学们在传邮万里的雄壮雁阵中，以北邮人特有的飞翔姿态，同心协力、奋勇向前，为挺起信息通信产业的中国脊梁作出北邮人的贡献。

乔建永校长在题为《在传邮万里的雁阵中飞翔》的讲话节选如下（有删减）——

大家上午好！今天是个特殊而又有意义的日子，毕业一年后我们再次相聚在熟悉的校园，共同参加这场因疫情而“迟到”但没有“缺席”的学位授予仪式。去年的云上毕业典礼，北邮曾许下承诺，邀请同学们回来参加线下活动，感受毕业季的幸福时光。今天大家如约而至，北邮的校园再次响起你们欢乐的笑声。同学们，欢迎你们回家！

与以往不同的是，今天学位授予仪式上一张张熟悉的面庞，多了几分社会历练的成长与成熟，多了几分事业进步的沉稳与自信，多了几分学业精进的睿智与积淀，更多了几分生活阅历带来的潇洒与从容。从你们每个人的脸上，我都看到了你们一年来对“崇尚奉献 追求卓越”北邮精神的践行，看到了你们对“国脉所系 传邮万里”初心使命的坚守，看到了你们对国家、社会、家庭的责任与担当，你们没有辜负家人和师长的期许，母校由衷地为你们感到骄傲！

今天是个值得高兴的日子。就像母亲盼望孩子回家一样，为了今天与你们再次相聚，母校早早就开始了筹备和忙碌。学校反复商讨方案，从疫情防控报备，到确定日期和联络人员，再到仪式环节里的每一个流程，参与工作的每一位师生员工都希望能够想的周到些、再周到些，能够做的好一点、再好一点，只因母校始终挂牵着你们这一批去年六月未能面对面说声再见，就勇敢踏上征途的同学们。作为校长，我今天也深感喜悦，喜悦于我们能够如期相约，喜悦于看到你们的进步和成长，喜悦于感受到你们通过不懈的努力，成为了更好的自己！

今天是个值得铭记的日子。同学们回来参加线下学位授予仪式，这不仅是从仪式感上对自己人生新征程的开启，更是站在新的起点上，回过头来审视和盘点自己一年来工作、学习、生活过往的契机。一年来，初入职场的你们或许已经融入了新的集体，适应了新的环境，或许你们中的一些人因为找到了更适合自己的目标和方向，换了新的工作。继续求学的你们，或许在科研中找到了新的创新点，在更深层次的学习中发现了知识的新领域，或许你们还在适应硕士、博士学业带来的压力，为论文和实验数据而忙碌和发愁。勇敢创业的你们，或许因为得到了市场和投资的认可而兴奋不已，或许还在为孵化和推介自己的创业项目而忙碌和奔走。所有的一切，都定格在了你们青春奋斗的底片里，凝结在了你们人生拼搏的记忆中。在此，母校想问一句：同学们，这一年你们过得好吗？

今天是个再出发的日子。在去年的云毕业典礼上，我曾经以《面朝云海 做确定的自己》为题与大家共勉。无论刚才的问题你们答案如何，我都真心地希望同学们能够做确定的自己，慎思笃行、坚毅勇敢。当今世界风云变幻，全球政治格局演变将深刻影响创新发展的可持续性，以高质量发展促进国内国际双循环新格局将催生新的业态，新科技革命正深刻影响科研范式的转变和产业变革，数字转型正深刻影响经济社会的创新发展，“技术+规则”将成为国家的核心竞争力。应对百年变局，创新全球化、制造智能化、服务数字化、城乡一体化、消费健康化、环境绿色化将是引领未来创新发展的主要增长领域。相信这些变化在你们的学习、工作、生活中都已经有所体现，并继续深刻影响着行业和世界的变革，但无论未来有多少的不确定，我依然希望同学们能够明辨世界风云变幻的时代云，脚踏实地地投身于民族复兴的伟大事业；常温人类文明进程的历史云，不断提升迎难而上、化危机为机遇的能力；抓住引领第四次工业革命演进的创新云，立足现实、放眼未来，把个人理想和抱负汇入到人类历史进步的滚滚洪流之中，面朝云海，直挂云帆，破浪前行。

作为一个有血有肉的人，唯有有了志气、骨气和底气才能不断焕发出攻坚克难的强大力量。十几年前，有一首雄浑豪迈的流行歌：活出个样来给自己看。每一天，每一年，急匆匆的往前赶，哭了倦了累了，你可千万别为难，是路它就免不了有沟沟坎坎，就看你怎么去闯，就看你怎么去闯每一关。同学们，今天你们回来了，活出个样来给自己看！我想告诉你们，此时此刻的“自己”其实就是我们北邮人，就是遍布世界各地数十万北邮人共同组成的雄壮雁阵。这雁阵从白手起家、艰苦创业，到汇聚天下英才，乘互联网时代的万里春风，在国脉所系、服务社会、奉献人民的伟大事业中，手拉着手、肩并着肩、同心协力、奋勇向前，为挺起信息通信产业的中国脊梁作出了北邮人的贡献。同学们，置身于这传邮万里的雄壮雁阵之中，飞出个姿态给大地看，千难万险脚下踩，啥也难不倒咱，只要我们的心中有情有爱，天也蓝，地也宽，再苦再累心也甜。

同学们，今天，我们通过努力践行了过往的约定；明天，还有更多的约定等待着我们去共同履行和实现。在未来的征途上，无论甜了、美了、爽了，还是哭了、倦了、累了，明光以北，蓟门之南，这里永远是我们共同思念的家园。

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