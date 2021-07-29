今年正值中国共产党建党100周年，清华大学建校110周年，由2700余名研究生组成的214个实践支队，在这个暑假分赴全国30个省份参加为期6周的社会实践。

去一线，干攻坚克难的事情

在2019年，清华大学共组织1689名研究生奔赴海内外开展为期6周的社会实践，攻坚课题1000余项，申报专利近90项。今年，又有近3000名博士生到达实践岗位，参与到“卡脖子”技术攻关、高精技术研发和基层治理研究等项目中，冲在了攻坚克难的第一线。

湖南长沙实践支队张文钰参与“先进陶瓷焊接焊料研究与制备”项目。学校供图

去一线，悟为民服务的初心

今年清华大学共指导127个符合条件的实践支队设立临时党支部，依托“行走的党支部”，引领全体实践同学开展党史学习，深入基层一线认识国情、社情。

7月1日当天，各支队临时党支部纷纷组织集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会，并展开了热烈讨论。舟山支队徐惠平同学说：“无数党员舍身忘我、前赴后继，让中国百年来发生了翻天覆地的变化，我为生长在和平繁荣的新中国而自豪，为中国共产党获得的杰出成绩而自豪，为自己能够成为一个党员参与建设祖国而自豪！”

浙江舟山实践支队临时党支部组织集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会。学校供图

学校和各实践基地也高度重视在实践支队中开展思想政治教育工作。来自清华大学各院系和部门的52名一线教师作为实践支队指导教师，在指导学生开展课题研究之余，开展“走一路，学一路，讲一路”师生联合“四史”宣讲与实践活动。

去一线，去祖国需要的地方

1984年以来，清华大学走在全国高校队伍前列，率先选派部分在校研究生赴基层企事业单位进行社会实践，并逐步将社会实践作为必修课程纳入研究生的培养体系。经过三十余年的实践与探索，一个系统完善、体制高效、特点鲜明的研究生社会实践工作体系已然建立起来。

目前，清华大学已经建立覆盖全国31个省市自治区的248个必修实践基地，广育祖国和人民需要的各类人才。

(责编：陈畅（实习生）、熊旭)